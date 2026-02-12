Δύο πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού εν πλω στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Αμερικής, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό δύο μελών πληρώματος, αλλά χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η επιχειρησιακή τους ικανότητα.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη, όταν το αντιτορπιλικό κλάσης Arleigh Burke USS Truxtun και το πλοίο ταχείας υποστήριξης USNS Supply ήρθαν σε επαφή κατά τη διάρκεια διαδικασίας ανεφοδιασμού εν κινήσει, στο πλαίσιο της μεγάλης ναυτικής ανάπτυξης των ΗΠΑ στην Καραϊβική και τις γειτονικές θάλασσες. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Διοίκησης Νότιου Τομέα των ΗΠΑ, συνταγματάρχη Εμανουέλ Ορτίζ, δύο άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, ενώ και τα δύο πλοία του Πολεμικού Ναυτικού συνεχίζουν πλου ασφαλώς. Τα αίτια της σύγκρουσης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και έχει διαταχθεί επίσημη έρευνα.

Η σύγκρουση εν πλω εγείρει νέα ερωτήματα για τις διαδικασίες ασφαλείας του Πολεμικού Ναυτικού, σε μια περίοδο έντονης επιχειρησιακής δραστηριότητας στην περιοχή. Το USS Truxtun είχε αποπλεύσει από τη βάση του στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια στις 6 Φεβρουαρίου για προγραμματισμένη ανάπτυξη, ενώ το USNS Supply επιχειρούσε ήδη στην Καραϊβική, ενταγμένο στη δύναμη υποστήριξης του αμερικανικού στόλου. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι το συμβάν έλαβε χώρα εντός της περιοχής ευθύνης της Διοίκησης Νότιου Τομέα, που περιλαμβάνει την Καραϊβική και τμήματα του νότιου Ατλαντικού και νότιου Ειρηνικού.

Σύγκρουση πλοίων σε ναυτική «αρμάδα» του Πολεμικού Ναυτικού

Το επεισόδιο καταγράφηκε ενώ είναι σε εξέλιξη η εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για μαζική ναυτική ενίσχυση στην Καραϊβική, με στόχο την εντατικοποίηση των επιχειρήσεων κατά των καρτέλ ναρκωτικών στην περιοχή. Συνολικά 12 πολεμικά πλοία επιχειρούν σήμερα υπό τη Διοίκηση Νότιου Τομέα, μεταξύ των οποίων το υπερσύγχρονο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford και η ομάδα κρούσης του. Σε αυτό το πυκνό επιχειρησιακό περιβάλλον, οι ανεφοδιασμοί εν πλω αποτελούν κρίσιμο αλλά και υψηλού ρίσκου κομμάτι της καθημερινής δράσης του Πολεμικού Ναυτικού.

Οι επιχειρήσεις ανεφοδιασμού εν κινήσει, γνωστές ως underway replenishment, γίνονται με τα πλοία να πλέουν παράλληλα σε μικρή απόσταση, ενώ μεταφέρονται καύσιμα, πυρομαχικά και προμήθειες μέσω σωλήνων και γερανογεφυρών. Τα πλοία υποστήριξης, όπως το Supply, ανήκουν στο Πολεμικό Ναυτικό αλλά επανδρώνονται κυρίως από πολιτικά πληρώματα, γεγονός που προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο συντονισμού στις σύνθετες αυτές επιχειρήσεις.

Το «τραυματικό» παρελθόν του Πολεμικού Ναυτικού σε συγκρούσεις πλοίων

Παρότι τα δυστυχήματα αυτού του είδους είναι σχετικά σπάνια, το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό κουβαλά ένα βαρύ ιστορικό θανατηφόρων συγκρούσεων τη δεκαετία που πέρασε. Το 2017, δύο ξεχωριστές συγκρούσεις αντιτορπιλικών με εμπορικά πλοία στον Ειρηνικό στοίχισαν τη ζωή σε συνολικά 17 ναύτες: επτά στο USS Fitzgerald, που χτυπήθηκε από το εμπορικό MV ACX Crystal ανοιχτά της Ιαπωνίας, και δέκα στο USS John S. McCain, το οποίο επλήγη από το δεξαμενόπλοιο Alnic MC στα στενά της Μαλάκκας.

Οι έρευνες του Ναυτικού τότε κατέληξαν ότι και τα δύο δυστυχήματα ήταν απολύτως αποτρέψιμα, αποδίδοντας τις συγκρούσεις σε αποτυχίες πληρωμάτων, λάθη χειρισμού και ελλείψεις στην εκπαίδευση και την επιτήρηση. Οι αποκαλύψεις οδήγησαν στην απομάκρυνση σειράς υψηλόβαθμων αξιωματικών, ανάμεσά τους και του διοικητή του 7ου Στόλου, αλλά και των διοικητών και υποδιοικητών των δύο αντιτορπιλικών. Πιο πρόσφατα, στις 12 Φεβρουαρίου 2025, το αεροπλανοφόρο USS Harry S. Truman ενεπλάκη σε σύγκρουση με εμπορικό πλοίο κοντά στο Πορτ Σάιντ της Αιγύπτου, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Το νέο περιστατικό με τα δύο πλοία του Πολεμικού Ναυτικού στην Καραϊβική, έστω και χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς ή απώλεια πλοίων, αναμένεται να αναζωπυρώσει τη συζήτηση στο Πεντάγωνο για τα πρωτόκολλα ασφαλείας, την εκπαίδευση των πληρωμάτων και τα όρια της συνεχούς επιχειρησιακής πίεσης πάνω στον αμερικανικό στόλο. Τα πορίσματα της έρευνας για τη σύγκρουση του USS Truxtun με το USNS Supply θα κρίνουν αν πρόκειται για μεμονωμένο ανθρώπινο λάθος ή για ακόμη ένα σύμπτωμα βαθύτερων προβλημάτων στη λειτουργία του Πολεμικού Ναυτικού.