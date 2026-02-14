Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο εκτεταμένων επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ διατάξει επίθεση, όπως δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters, σε μια εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολύ σοβαρότερη σύγκρουση από όσες έχουν σημειωθεί μέχρι σήμερα μεταξύ των δύο χωρών.

Η αποκάλυψη αυτή, από αξιωματούχους που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαίσθητης φύσης των σχεδιασμών, ανεβάζει το διακύβευμα για τη διπλωματία που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Διπλωμάτες των ΗΠΑ και του Ιράν πραγματοποίησαν την περασμένη εβδομάδα συνομιλίες στο Ομάν με στόχο την αναζωογόνηση της διπλωματικής διαδικασίας γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, έπειτα από την ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή, γεγονός που ενίσχυσε τους φόβους για νέα στρατιωτική δράση.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν την Παρασκευή ότι το Πεντάγωνο αποστέλλει επιπλέον αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας χιλιάδες στρατιώτες, μαχητικά αεροσκάφη, αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους και άλλα μέσα ικανά να διεξάγουν επιθετικές και αμυντικές επιχειρήσεις.

Ο Τραμπ, απευθυνόμενος σε Αμερικανούς στρατιώτες σε βάση στη Βόρεια Καρολίνα, δήλωσε ότι «είναι δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία» με το Ιράν. «Μερικές φορές πρέπει να υπάρχει φόβος. Αυτό είναι το μόνο που πραγματικά θα τακτοποιήσει την κατάσταση», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση σχετικά με τις προετοιμασίες για ενδεχόμενη παρατεταμένη στρατιωτική επιχείρηση, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, δήλωσε «Ο πρόεδρος Τραμπ έχει όλες τις επιλογές στο τραπέζι όσον αφορά το Ιράν. Ακούει διαφορετικές απόψεις για κάθε ζήτημα, αλλά λαμβάνει την τελική απόφαση με γνώμονα το συμφέρον της χώρας μας και της εθνικής ασφάλειας». Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι ΗΠΑ είχαν στείλει δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή πέρυσι, όταν προχώρησαν σε πλήγματα κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων. Ωστόσο, η επιχείρηση «Midnight Hammer» τον Ιούνιο αποτέλεσε ουσιαστικά μεμονωμένο πλήγμα, με βομβαρδιστικά stealth να απογειώνονται από τις ΗΠΑ και να πλήττουν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, ενώ το Ιράν προχώρησε σε ιδιαίτερα περιορισμένο αντίποινο εναντίον αμερικανικής βάσης στο Κατάρ.

Οι αξιωματούχοι υπογράμμισαν ότι ο σχεδιασμός αυτή τη φορά είναι πιο σύνθετος. Σε μια παρατεταμένη εκστρατεία, ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να πλήξει ιρανικές κρατικές και υπηρεσίες ασφαλείας εγκαταστάσεις, και όχι μόνο πυρηνικές υποδομές, χωρίς ωστόσο να δοθούν συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι κίνδυνοι για τις αμερικανικές δυνάμεις θα ήταν πολύ μεγαλύτεροι σε μια τέτοια επιχείρηση, δεδομένου ότι το Ιράν διαθέτει ισχυρό πυραυλικό οπλοστάσιο. Πιθανές ιρανικές αντεπιθέσεις θα αύξαναν τον κίνδυνο ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης. Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ αναμένουν πλήρη ιρανική αντίδραση, με ανταλλαγή πληγμάτων και αντιποίνων σε βάθος χρόνου.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τον κίνδυνο αντιποίνων ή γενικευμένης περιφερειακής σύρραξης.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει με βομβαρδισμό του Ιράν για το πυρηνικό και βαλλιστικό του πρόγραμμα, καθώς και για την καταστολή εσωτερικής διαφωνίας. Την Πέμπτη προειδοποίησε ότι η εναλλακτική λύση στη διπλωματία θα ήταν «πολύ τραυματική, πολύ τραυματική».

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έχουν προειδοποιήσει ότι, σε περίπτωση επιθέσεων σε ιρανικό έδαφος, θα μπορούσαν να πλήξουν οποιαδήποτε αμερικανική στρατιωτική βάση. Οι ΗΠΑ διατηρούν βάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, μεταξύ άλλων στην Ιορδανία, το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Τουρκία.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον την Τετάρτη, επισημαίνοντας ότι, εάν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, «πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι ζωτικής σημασίας για το Ισραήλ».

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμο να συζητήσει περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων, ωστόσο αποκλείει τη σύνδεση του ζητήματος με το πυραυλικό του πρόγραμμα.