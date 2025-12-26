Οι εξελίξεις στο μέτωπο της διπλωματίας φαίνεται πως επιταχύνονται, καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προανήγγειλε ότι θα βρεθεί σύντομα στο ίδιο τραπέζι με τον Ντόναλντ Τραμπ. Μετά από μια περίοδο έντονων παρασκηνιακών διαβουλεύσεων με στόχο την εξεύρεση λύσης για την κατάπαυση του πυρός, ο Ουκρανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για το χρονοδιάγραμμα των αποφάσεων.

Σε πρόσφατη τοποθέτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ζελένσκι έδωσε το στίγμα των προθέσεών του αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά». Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της νέας αμερικανικής ηγεσίας σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας.

Πριν την επικείμενη συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προχώρησε στην αποκάλυψη των βασικών πυλώνων ενός νέου σχεδίου ειρήνης που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον. Το έγγραφο, το οποίο έχει ήδη αποσταλεί στη Μόσχα για σχολιασμό, προβλέπει μια σειρά από ριζικές αλλαγές στο εδαφικό και στρατιωτικό καθεστώς της περιοχής.

Το αμερικανικό πλάνο 20 σημείων: Αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη και εγγυήσεις

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Κίεβο, η πρόταση εστιάζει στη δημιουργία μιας ουδέτερης ζώνης στην ανατολική Ουκρανία. Ο Ζελένσκι εμφανίστηκε διατεθειμένος να αποσύρει τις δυνάμεις του από την περιοχή, υπό την προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα πράξει το ίδιο. Πρόκειται για μια σημαντική μετατόπιση, καθώς αποτελεί την πρώτη φορά που συζητείται έμπρακτα ένας συμβιβασμός για το Ντονμπάς, με στόχο τον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών.

Το σχέδιο περιλαμβάνει αυστηρές εγγυήσεις ασφαλείας στα πρότυπα του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, οι οποίες όμως θα καταστούν άκυρες εάν η Ουκρανία επιτεθεί πρώτη σε ρωσικό έδαφος. Παράλληλα, προβλέπεται η διατήρηση ενός ισχυρού εγχώριου στρατού 800.000 ατόμων, ενώ η χώρα θα παραμείνει μη πυρηνικό κράτος.

Οικονομική ανοικοδόμηση και ο ρόλος του Τραμπ

Η συμφωνία δεν περιορίζεται στο στρατιωτικό σκέλος, αλλά επεκτείνεται στην επόμενη μέρα της ουκρανικής οικονομίας. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται:

Επενδυτικό Ταμείο: Δημιουργία κεφαλαίου ύψους 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη για την ανοικοδόμηση υποδομών και την ανάπτυξη της τεχνολογίας (AI, data centers).

Δημιουργία κεφαλαίου ύψους 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη για την υποδομών και την ανάπτυξη της τεχνολογίας (AI, data centers). Ενεργειακή συνεργασία: Κοινή εκμετάλλευση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου με αμερικανικές εταιρείες και συνδιαχείριση του πυρηνικού σταθμού στη Ζαπορίζια από Ουκρανία, ΗΠΑ και Ρωσία.

Κοινή εκμετάλλευση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου με αμερικανικές εταιρείες και συνδιαχείριση του πυρηνικού σταθμού στη από Ουκρανία, ΗΠΑ και Ρωσία. Ευρωπαϊκή πορεία: Δέσμευση για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και άμεση πρόσβαση στις αγορές.

Όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του Ουκρανού ηγέτη, ο μηχανισμός εποπτείας της ειρήνης θα τελεί υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα ηγείται ενός ειδικού «Συμβουλίου Ειρήνης». Το πλάνο ορίζει την τρέχουσα γραμμή του μετώπου ως de facto γραμμή επαφής, ενώ ζητά την πλήρη απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από το Χάρκιβο και το Μικολάιφ για την ενεργοποίηση της συμφωνίας. Τέλος, προβλέπεται η ανταλλαγή αιχμαλώτων με τη λογική «όλοι έναντι όλων» και η διενέργεια εκλογών στην Ουκρανία αμέσως μετά την υπογραφή.