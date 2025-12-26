Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός πατέρα και μιας μητέρας στην περιοχή της Αχαΐας, μετά από δύο ξεχωριστά περιστατικά ανηλίκων που χρειάστηκαν επείγουσα ιατρική φροντίδα λόγω μέθης. Οι γονείς κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας, καθώς τα παιδιά τους, ηλικίας μόλις 14 και 16 ετών, κατανάλωσαν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ το βράδυ των Χριστουγέννων.

Η πρώτη περίπτωση αφορούσε τον 14χρονο, ο οποίος βρισκόταν σε οικισμό της Δυτικής Αχαΐας. Η κατάστασή του ανησύχησε τους οικείους του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί αρχικά στο Κέντρο Υγείας της περιοχής. Ωστόσο, οι γιατροί έκριναν πως χρειαζόταν εξειδικευμένη παρακολούθηση και έτσι διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Σχεδόν ταυτόχρονα, ένα παρόμοιο περιστατικό εκτυλίχθηκε με πρωταγωνιστή έναν 16χρονο. Ο έφηβος οδηγήθηκε επίσης στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας σε ημιλιπόθυμη κατάσταση από το ποτό. Κρίθηκε επιβεβλημένο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», προκειμένου να υποβληθεί σε πλήρη τοξικολογικό έλεγχο και εξετάσεις.

Οι δύο ανήλικοι παρέμειναν υπό ιατρική επίβλεψη, ενώ οι αρχές σχημάτισαν δικογραφίες για τους κηδεμόνες τους.