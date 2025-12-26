Το Μπολτσάνο δεν είναι μια τυπική ιταλική πόλη. Είναι ένα μέρος χτισμένο σε υψόμετρο 264 μ. στο ανατολικό τμήμα μιας μεγάλης κοιλάδας, που θυμίζει σκηνικό παραμυθιού. Και μπορεί γενικότερα να θεωρείται ήσυχο ως μέρος, αυτή την περίοδο, όμως, «πλημμυρίζει» από κόσμο, καθώς θεωρείται η «πρωτεύουσα των Χριστουγέννων» στην Ιταλία.

Εξάλλου, φιλοξενεί τη μεγαλύτερη και παλαιότερη χριστουγεννιάτικη αγορά της χώρας που παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιανουαρίου, ενώ η καρδιά των εορταστικών εκδηλώσεων «χτυπά» στην Piazza Walther, η οποία γεμίζει με περίπου 80-130 ξύλινα σπιτάκια.

Το Μπολτσάνο ανήκει στο Νότιο Τιρόλο και είναι σκαρφαλωμένο στις Άλπεις μεταξύ του Ίνσμπρουκ και του Μονάχου στον βορρά και της Βερόνα και της Βενετίας στον νότο. Έχει πολύ κρύους χειμώνες με χιόνια και πολύ θερμά καλοκαίρια. Επίσης, θεωρείται κι ένας από τους πιο γραφικούς προορισμούς στην Ευρώπη.

Η πόλη είναι δίγλωσση, καθώς μιλάνε ιταλικά και γερμανικά, ενώ το αρχιτεκτονικό της στυλ συνδυάζει μεσαιωνικά στοιχεία της κεντρικής Ευρώπης και της ιταλικής παράδοσης. Στα αξιοθέατα του Μπολτσάνο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Νοτίου Τιρόλου εκτίθεται ο Ötzi ο Άνθρωπος των Πάγων, μια φυσικά διατηρημένη μούμια 5.300 ετών που βρέθηκε στις Άλπεις. Επίσης, το τελεφερίκ Renon προσφέρει εντυπωσιακή θέα στους Δολομίτες και οδηγεί σε μοναδικούς γεωλογικούς σχηματισμούς, τις «χωμάτινες πυραμίδες».

