Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια γυναίκα το βράδυ των Χριστουγέννων στην περιοχή της Αταλάντης, από επίθεση σκύλου.

Του ανταποκριτή μας από το LamiaReport στη Στερεά Ελλάδα

Αργά το βράδυ, επιστρέφοντας στο σπίτι της ύστερα από βραδινή διασκέδαση με την οικογένειά της, η γυναίκα δέχθηκε επίθεση από τον δεσποζόμενο σκύλο ο οποίος φέρεται να της έκοψε δύο δάχτυλα από το ένα της χέρι.

Η τραυματίας διακομίστηκε αρχικά στο ΚΥ Αταλάντης, όπου της προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και από εκεί, λόγω του ακρωτηριασμού, διακομίστηκε απευθείας στο ΚΑΤ για συγκόλληση και αποκατάσταση των δύο άκρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οικείοι της είχαν ειδοποιήσει τον γείτονα στον οποίο ανήκει το ζώο να δέσει τον σκύλο του – φύλακα, εφόσον θα επέστρεφαν αργά, όμως εκείνος μάλλον το ξέχασε και έτσι η γυναίκα επιστρέφοντας στο σπίτι δέχτηκε την επίθεση.