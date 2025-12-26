Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία στη Ροδόπη, μετά το τραγικό συμβάν που εκτυλίχθηκε σε κατοικία στον οικισμό Ρίζωμα. Μια οικογένεια ξεκληρισμένη απο φωτιά σε σπίτι και τους γιατρούς να δίνουν αγώνα στο νοσοκομείο για δύο ακόμα μέλη της. Ο εξάχρονος αδερφός του και ο πατέρας του.

Η φωτιά, που ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μέσα στο σπίτι, είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα 7χρονο παιδί. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα εφιαλτικό σκηνικό, καθώς οι φλόγες είχαν ήδη προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά.