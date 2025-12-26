Μπροστά σε μια ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος απόψε (21:30), δοκιμάζεται στην έδρα της Βίρτους Μπολόνια, με στόχο να δώσει συνέχεια στο θετικό μομέντουμ που δημιούργησε μετά την ευρεία νίκη επί της Βιλερμπάν στο ΣΕΦ με 107-84.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ρεκόρ 9-7 και μάλιστα με ένα παιχνίδι λιγότερο, την ώρα που η ιταλική ομάδα βρίσκεται στο 8-9 και κουβαλά το βάρος της οριακής ήττας στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα (90-89), έπειτα από το καθοριστικό καλάθι του Τζάρεντ Μπάτλερ στο φινάλε.

Η «Virtus Arena» αποτελεί μία από τις δύσκολες ευρωπαϊκές έδρες στις οποίες ο Ολυμπιακός καλείται να δείξει χαρακτήρα, ειδικά ενόψει της συνέχειας και του μεγάλου ραντεβού της 2ας Ιανουαρίου στο Telekom Center Athens, όπου ακολουθεί το ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» απέναντι στον Παναθηναϊκό. Το παιχνίδι στην Ιταλία αποκτά, έτσι, πρόσθετη σημασία, τόσο βαθμολογικά όσο και αγωνιστικά.

Παράλληλα, η αναμέτρηση στη Μπολόνια σηματοδοτεί το ντεμπούτο του Μόντε Μόρις στη Euroleague με τα χρώματα του Ολυμπιακού. Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ είχε κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο ελληνικό πρωτάθλημα απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου την Κυριακή (21/12), ωστόσο τώρα ετοιμάζεται για την πρώτη του ευρωπαϊκή παράσταση, σε ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων. Την ίδια στιγμή, οι Τάισον Ουόρντ και ΜακΚίσικ δεν ήταν διαθέσιμοι ούτε στο ματς με τη Βαλένθια ούτε σε εκείνο με τη Βιλερμπάν.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εικόνα της ομάδας και την προσαρμογή του νέου αποκτήματος, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ καλύτερα ο Μόντε Μόρις. Είμαστε ευχαριστημένοι, έχει μεγάλη προσαρμογή και στην τακτική μας, είναι έξυπνος και έμπειρος και μας ανεβάζει ένα επίπεδο».

Ο τεχνικός των Πειραιωτών στάθηκε και στη συνολική αγωνιστική άνοδο της ομάδας του, προσθέτοντας: «Έχουμε μεγάλη βελτίωση, στα τελευταία ματς έχουμε σκοράρει 101 πόντους με περισσότερες ασίστ, δημιουργώντας περισσότερα ανοιχτά spot-up και θέλουμε να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε σε αυτό το κομμάτι. Αν παίξουμε με ένταση αμυντικά και σε επίθεση κυκλοφορήσουμε την μπάλα, νομίζω θα έχουμε τύχη να κερδίσουμε».