Μεταγραφές από νωρίς περιμένει ο Νίκολιτς

Ο Ιανουάριος είναι προ των πυλών, η μεταγραφική περίοδος αρχίζει και τα σενάρια είναι πολλά για όλες τις ομάδες. Ανάμεσά τους φυσικά και η ΑΕΚ, η οποία ξέρει εδώ και καιρό τι θέλει να κάνει. Και αυτός είναι και ο λόγος που ο Νίκολιτς δεν θέλει καθυστερήσεις και σήριαλ. «Ο Ιανουάριος είναι κρίσιμος μήνας, ο Ριμπάλτα ξέρει εδώ και μήνες τι πρέπει να κάνει και ο Μάρκο περιμένει από νωρίς τις εξελίξεις», μου είπαν στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου έκανε μια βόλτα για να δω πώς είναι το Χριστογεννιάτικο κλίμα με την ομάδα στην κορυφή της βαθμολογίας.

Γελάνε με τη γραμμή του ΠΑΟΚ

Κατά την παραμονή μου στη Νέα Φιλαδέλφεια πάντως είχα την ευκαιρία να κάνω μια κουβέντα και για το παρασκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και αυτό που λένε στην ΑΕΚ είναι ότι γελάνε με τη γραμμή που προσπαθεί να περάσει ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με την οποία οι «κιτρινόμαυροι» και ο Ολυμπιακός είναι πιο κοντά. Η αλήθεια είναι πως δεν έχουν έρθει πιο κοντά, απλά και οι δύο πλευρές έχουν παράπονα από τον Λανουά και τον Γκαγκάτση, την ΕΠΟ. Αυτό δεν τους κάνει και φίλους, απλά πιστεύουν και οι δύο πλευρές πως έχουν γίνει τραγελαφικά πράγματα, τόσο στην ουσία όσο και επικοινωνιακά, από τον επικεφαλής της ΚΕΔ και τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Από τους οποίους, εν τω μεταξύ, στον ΠΑΟΚ δεν έχουν το παραμικρό παράπονο. «Άλλοι ήθελαν φιλίες και συμμαχίες με τον Ολυμπιακό», λένε στην Ένωση.

Οι… εσωτερικές μεταγραφές του Ολυμπιακού

Επειδή αναφέρθηκα στον Ολυμπιακό, να σημειώσω πως ο Μεντιλίμπαρ δεν καίγεται για μεταγραφές τον Ιανουάριο. Στον Πειραιά, βέβαια, έχουν ένα… φετίχ με τις μεταγραφικές περιόδους, συνηθίζουν να κάνουν πάντα διάφορα deals, οπότε δεν θα πρέπει να αποκλειστεί τίποτα ούτε τώρα, για τον Ισπανό προπονητή όμως η ομάδα δεν έχει κάποια μεγάλη ανάγκη, κάποιο τρομερό κενό που θα πρέπει να καλύψει. Αντιθέτως, ο «Μέντι» πιστεύει πως θα πρέπει να ελαφρύνει λίγο το ρόστερ, να φύγουν κάποιοι παίκτες που για τον ένα ή τον άλλο λόγο δεν υπολογίζονται και από εκεί και πέρα θεωρεί κομβικής σημασίας το να γίνουν… εσωτερικές μεταγραφές. Το να αρχίσουν να αποδίδουν κάποιοι παίκτες με βάση τις πραγματικές δυνατότητές τους. Όπως, για παράδειγμα, ο Στρεφέτσα.

Εκνευρισμένος ο Σάντσες

Στον Παναθηναϊκό, αντιθέτως, ο Μπενίτεθ περιμένει πώς και πώς τις μεταγραφές του Ιανουαρίου καθώς είναι γνωστό σε όποιον μιλάει ελληνικά ότι θα αρχίσουν οι αλλαγές στο ρόστερ, οι οποίες θα συνεχιστούν το καλοκαίρι. Ένας από τους παίκτες που δεν έχει μέλλον στους «πράσινους», ακόμη κι αν βγάλει τη φετινή σεζόν, είναι ο Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος είναι εκνευρισμένος τις τελευταίες μέρες. Ο λόγος; Έμαθε, έστω… πλαγίως, ότι δεν υπολογίζεται και ότι θα γίνει μεταγραφή για τη θέση του. Και αυτό που προκαλεί έκπληξη δεν είναι το γεγονός ότι θα αποκτηθεί χαφ, αλλά το γεγονός ότι ο Σάντσες, ο οποίος είναι μονίμως τραυματίας σε όλες τις ομάδες από τις οποίες περνάει, χαλιέται γι’ αυτό.

Οι βόμβες του Γιαννακόπουλου

Μεταγραφή, θεωρητικά, μπορεί να κάνει και ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, ο οποίος ψάχνει για σέντερ. Όπως μου έλεγε πάντως άνθρωπος που ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις στην ΚΑΕ, οι πραγματικές… βόμβες θα πέσουν το καλοκαίρι. «Θα τρελάνει το ευρωπαϊκό μπάσκετ ο Γιαννακόπουλος με αυτό που ετοιμάζει», ήταν τα λόγια του και τα σημειώνω επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που τα είπε. Επιμένει, οπότε για να επιμένει, κάτι θα ξέρει. Το αφεντικό των «πράσινων» θέλει όσο τίποτα άλλο το 8ο ευρωπαϊκό στο Final Four του ΟΑΚΑ και από εκεί και πέρα θα φροντίσει να ακούσουν όχι μόνο σε όλη την Ευρώπη αλλά και στο ΝΒΑ αυτό που θα γίνει το καλοκαίρι.

Επιμένει για Λαρεντζάκη ο ΠΑΟΚ

Παραμένοντας στον χώρο του μπάσκετ, να επαναλάβω το έντονο ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Το κλίμα για τον διεθνή γκαρντ δεν είναι και το καλύτερο στον Ολυμπιακό, είναι φανερό ότι υπάρχει θέμα με τον Μπαρτζώκα και αρχίζει και ο ίδιος ο παίκτης να σκέφτεται το μέλλον του. Και η αλήθεια είναι πως η προοπτική του «δικεφάλου του βορρά» μόνο αδιάφορο δεν τον αφήνει καθώς θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, θα έχει να κάνει με μια ΚΑΕ που δεν θα έχει κανένα πρόβλημα σε οικονομικό επίπεδο και δεν αποκλείεται να τεθεί και θέμα συμμετοχής της ομάδας στη Euroleague. Αυτός είναι ο στόχος του Μυστακίδη, ο οποίος ετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις του.