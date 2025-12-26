Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη στο εσωτερικό τεμένους της αλαουιτικής μειονότητας στην πόλη Χομς, κατά την ώρα της μεγάλης προσευχής της Παρασκευής, μετέδωσε το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας της Συρίας δήλωσε ότι 21 άνθρωποι τραυματίστηκαν και ότι ο απολογισμός των θυμάτων είναι προσωρινός.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της πόλης Χομς, εκρηκτικός μηχανισμός ανατινάχθηκε στο εσωτερικό του τεμένους Αλι μπιν Αμπι Ταλίμπ και ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποκλείσει την περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.