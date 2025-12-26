Οι αρχές της Μιανμάρ θα οργανώσουν την τρίτη και τελευταία φάση των βουλευτικών εκλογών -που ξεκινούν μεθαύριο Κυριακή- την 25η Ιανουαρίου, ανακοινώθηκε επίσημα χθες Πέμπτη.

Το πρώτο στάδιο αυτών των βουλευτικών εκλογών, αυστηρά ελεγχόμενων από το στρατιωτικό καθεστώς, στην εξουσία από τις αρχές του 2021, διεξάγεται μεθαύριο. Το δεύτερο την 11η Ιανουαρίου.

Η εκλογική επιτροπή, ελεγχόμενη από την εξουσία των στρατηγών, ανέφερε σε ανακοίνωσή της χθες ότι η τρίτη φάση θα λάβει χώρα σε 63 από τους 330 δήμους του κράτους της νοτιοανατολικής Ασίας την Κυριακή 25η Ιανουαρίου.

Κυβερνήσεις διαφόρων κρατών και ο ΟΗΕ θεωρούν τη διαδικασία αυτή απλά προσπάθεια του στρατιωτικού καθεστώτος, που πήρε ξανά την εξουσία κλείνοντας δεκαετή δημοκρατική παρένθεση την 1η Φεβρουαρίου 2021, να καλλωπίσει την εικόνα του. Μετά το πραξικόπημα, η Αούνγκ Σαν Σου Τσι, εμβληματική μορφή των αγώνων για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, φυλακίστηκε· το κόμμα της, ιδιαίτερα λαοφιλές, διαλύθηκε.

Αφού το κόμμα της κ. Σου Τσι, ο Εθνικός Σύνδεσμος για τη Δημοκρατία, κατήγαγε καθαρή νίκη στις εκλογές του 2020, επικρατώντας επί των υποψηφίων που θεωρούνταν προσκείμενοι στους στρατιωτικούς, ο στρατηγός Μιν Αούνγκ Χλάινγκ κατέλαβε την εξουσία, επικαλούμενος νοθεία.

Ακολούθησε πολυαίμακτη καταστολή των διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας από τις δυνάμεις ασφαλείας και πολλοί αγωνιστές εγκατέλειψαν τις πόλεις και πήγαν να ενωθούν στις επαρχίες με οργανώσεις ανταρτών εθνικών μειονοτήτων, παρούσες σε απομακρυσμένες περιοχές της Μιανμάρ, για να πολεμήσουν τη χούντα.

Ο Μιν Αούνγκ Χλάινγκ παρουσιάζει τις εκλογές ως επιστροφή της πάλαι ποτέ Βιρμανίας στη δημοκρατία κι ευκαιρία οι αντάρτες που πολεμούν στον στρατό να αφήσουν κατά μέρος τα όπλα, να υπάρξει ειρήνη.

Παρατηρητές πάντως χαρακτηρίζουν προσχηματική την ψηφοφορία, καθώς οι εκλογικές λίστες περιέχουν απλά επιλογή υποψηφίων προσκείμενων στους στρατιωτικούς.

Παράλληλα, η χούντα έχει θεσπίσει ανηλεή νομοθεσία που προβλέπει ποινές κάθειρξης ως και δέκα ετών για κάθε διαδήλωση, ή ακόμη και επίκριση της εκλογικής διαδικασίας.