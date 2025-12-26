Ένα ξένο τάνκερ κατασχέθηκε από τις ιρανικές αρχές κοντά στο νησί Κεσμ, στον Κόλπο, με την κατηγορία ότι μετέφερε 4 εκατομμύρια λίτρα λαθραίου καυσίμου, σύμφωνα με ανακοίνωση κρατικού μέσου ενημέρωσης.

Οι αρχές δεν έδωσαν λεπτομέρειες για το όνομα ή τη σημαία του πλοίου, ωστόσο επιβεβαίωσαν ότι 16 αλλοδαποί μέλη του πληρώματος τέθηκαν υπό κράτηση και κατηγορούνται για ποινικά αδικήματα. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι η σύλληψη έγινε την Τετάρτη.

Το περιστατικό εντάσσεται στις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ιράν να περιορίσει το λαθρεμπόριο καυσίμων, τόσο μέσω ξηράς προς γειτονικές χώρες όσο και δια θαλάσσης προς τα κράτη του Κόλπου. Η χώρα αντιμετωπίζει έντονη πίεση στην αγορά καυσίμων, λόγω των υψηλών επιδοτήσεων, αλλά και της πτώσης της ισοτιμίας του εθνικού νομίσματος, γεγονός που καθιστά τα προϊόντα καυσίμου ιδιαίτερα ελκυστικά για παράνομες μεταφορές.

Η ιρανική κυβέρνηση έχει τονίσει επανειλημμένα ότι θα συνεχίσει να ενισχύει τους ελέγχους στον Κόλπο και στις παράκτιες περιοχές, στοχεύοντας στην αποτροπή νέων περιστατικών λαθρεμπορίου καυσίμων.