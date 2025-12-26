Η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων φέρνει μαζί της ένα σκηνικό που θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο, με τον καιρό να παραμένει άστατος σε μεγάλο μέρος της χώρας. Οι βροχές θα έχουν τον πρώτο λόγο έως το μεσημέρι, ενώ τοπικά δεν θα λείψουν και οι καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο.

Πού θα σημειωθούν τα φαινόμενα σήμερα

Οι πιο αξιόλογες βροχοπτώσεις αναμένονται στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, τα νησιά του Ιονίου και κατά τόπους στη δυτική ηπειρωτική χώρα. Στο Ιόνιο, έως το μεσημέρι, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες τοπική αστάθεια θα επηρεάσει Σποράδες, βόρεια Εύβοια και ανατολική Θεσσαλία.

Καθώς η ημέρα προχωρά, τα φαινόμενα σταδιακά θα εξασθενήσουν και προς το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν λίγες χιονοπτώσεις, χωρίς ωστόσο ιδιαίτερα προβλήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές – νοτιοανατολικές διευθύνσεις στα δυτικά και από βόρειες στα ανατολικά, φτάνοντας τοπικά στο βόρειο Αιγαίο τα 7 μποφόρ τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια, ενώ νωρίς το πρωί θα εμφανιστεί παγετός σε ηπειρωτικές περιοχές.

Αναλυτικά ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη : Τοπικές βροχές έως το μεσημέρι, λίγα χιόνια στα ορεινά νωρίς το πρωί. Θερμοκρασία έως 12°C, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.



: Τοπικές βροχές έως το μεσημέρι, λίγα χιόνια στα ορεινά νωρίς το πρωί. Θερμοκρασία έως 12°C, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία. Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος : Βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο. Βελτίωση από το μεσημέρι.



: Βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο. Βελτίωση από το μεσημέρι. Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος : Πρωινές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, σταδιακή εξασθένηση.



: Πρωινές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, σταδιακή εξασθένηση. Κυκλάδες – Κρήτη : Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές.



: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές. Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα : Βροχές κυρίως μέχρι το μεσημέρι, ενισχυμένοι άνεμοι.



: Βροχές κυρίως μέχρι το μεσημέρι, ενισχυμένοι άνεμοι. Αττική : Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα βροχής, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια.



: Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα βροχής, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Θεσσαλονίκη: Ασθενείς βροχές έως το μεσημέρι, ενίσχυση ανέμων το βράδυ.

Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο και στις αρχές της εβδομάδας