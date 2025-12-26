Η θέση της Ελλάδας απέναντι στις πρόσφατες δηλώσεις της Τουρκίας διατυπώθηκε με σαφήνεια από τον Νίκο Δένδια, ο οποίος βρέθηκε στη Σάμο την Παρασκευή, μετά τις προκλητικές αναφορές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας .

Από το στρατόπεδο της 79 ΑΔΤΕ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι η ελληνική πλευρά δεν έχει υιοθετήσει αναθεωρητική στάση έναντι κανενός γείτονα, ούτε έχει προχωρήσει σε εδαφικές διεκδικήσεις ή απειλές.

«Ουδένα απειλεί η χώρα μας. Η Ελλάδα δεν έχει εκφράσει αναθεωρητικό λόγο για οποιοδήποτε γείτονάς της και δεν έχει καταγράψει οποιαδήποτε εδαφική διεκδίκηση, πόσο μάλλον δεν έχει εκπέμψει απειλή πολέμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η θέση της Αθήνας για κυριαρχία και αποτροπή

Ο κ. Δένδιας έσπευσε, ωστόσο, να τονίσει ότι η στάση αυτή δεν αναιρεί την υποχρέωση της χώρας να προστατεύει όσα απορρέουν από το Σύνταγμα και το διεθνές δίκαιο.

«Όμως από την άλλη, η χώρα μας είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματά της όπως είναι η συνταγματική υποχρέωση των Ενόπλων Δυνάμεων», σημείωσε.

Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε λόγο για μήνυμα εθνικής συνέχειας και ευθύνης προς τις επόμενες γενιές, επισημαίνοντας ότι «Αυτές τις άγιες ημέρες εκπέμπουμε μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης απέναντι στις επόμενες γενιές».

Ο υπουργός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, τόνισε ότι «αντάλλαξα ευχές για τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Πατρίδας μας. Τους εξέφρασα την ευγνωμοσύνη της ελληνικής κοινωνίας για το έργο το οποίο επιτελούν οι γυναίκες και οι άντρες των Ενόπλων Δυνάμεων».

Στη Σάμο, όπου επισκέφθηκα την έδρα της 79 ΑΔΤΕ και αντάλλαξα ευχές για τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Πατρίδας μας. Τους εξέφρασα την… pic.twitter.com/MDCdn8CwKo — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 26, 2025

Οι δηλώσεις της Άγκυρας και η αντίδραση

Μία ημέρα νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, είχε αποδώσει στην ελληνική πλευρά την ευθύνη για την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, υιοθετώντας μια διαφορετική ανάγνωση των γεγονότων.

«Η πλευρά που κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι η Τουρκία, αλλά αποκλειστικές και μονομερείς κινήσεις, καθώς και προσεγγίσεις που στοχεύουν στη δημιουργία τετελεσμένων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί η περιοχή «να διαμορφωθεί ως λεκάνη συνεργασίας και σταθερότητας και όχι ως πεδίο σύγκρουσης».

Απαντώντας σε δημοσιεύματα περί παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου, το τουρκικό υπουργείο υποστήριξε ότι «στη βάση των ισχυρισμών περί παραβιάσεων βρίσκεται η ασυνέπεια της ελληνικής προσέγγισης όσον αφορά στα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο, η οποία δεν έχει προηγούμενο ούτε σήμερα ούτε ιστορικά».

Σύμφωνα με την τουρκική θέση, οι πτήσεις πραγματοποιούνται σε διεθνή εναέριο χώρο, ενώ επαναλαμβάνεται ότι η Άγκυρα «είναι διατεθειμένη να επιλύσει όλα τα προβλήματα με την Ελλάδα με ειρηνικά μέσα, μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, της αμοιβαίας καλής θέλησης και των σχέσεων καλής γειτονίας».