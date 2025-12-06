Πλάνα κατέγραψαν τη στιγμή που ένας ελεύθερος σκοπευτής της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ πυροβολεί ένα ταχύπλοο μεταφοράς ναρκωτικών στον Ειρηνικό Ωκεανό, πριν οι αρχές κατασχέσουν πάνω από 9.000 κιλά κοκαΐνης.

Το σοκαριστικό υλικό δείχνει το ταχύπλοο να κινείται στα νερά του Ειρηνικού, νότια του Μεξικού, την Τρίτη, όταν πλησιάζει ελικόπτερο της Ακτοφυλακής.

Ένα μέλος της Μοίρας Τακτικής Αναχαίτισης Ελικοπτέρων φαίνεται να παίρνει θέση και να ανοίγει πυρ αρκετές φορές.

Τελικά, ο ελεύθερος σκοπευτής πέτυχε το σύστημα πρόωσης του σκάφους, ακινητοποιώντας τον κινητήρα, στο πλαίσιο αποστολής κατά των ναρκωτικών της επιχείρησης Pacific Viper, σύμφωνα με το Fox News.

JUST IN: 🇺🇸 US Coast Guard sniper in helicopter takes out boat transporting drugs to America.pic.twitter.com/o1F1WvNLbU — Remarks (@remarks) December 6, 2025

Η βολή άφησε τον κινητήρα άχρηστο και το σκάφος έμεινε να παρασύρεται στο νερό.

Στη συνέχεια, σκάφος της Ακτοφυλακής πλησίασε, τα στελέχη επιβιβάστηκαν και εντόπισαν τα παράνομα ναρκωτικά που μεταφέρονταν.

Οι αρχές ανακοινώνουν πως κατασχέθηκαν πάνω από 9.000 κιλά κοκαΐνης, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περισσότερες από 7,5 εκατομμύρια θανατηφόρες δόσεις.

Αυτό αυξάνει σημαντικά το συνολικό αποτέλεσμα της Ακτοφυλακής, η οποία είχε δηλώσει πως μόνο τον Οκτώβριο κατάσχεσε πάνω από 45.000 κιλά κοκαΐνης στον ανατολικό Ειρηνικό μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Οι 100.000 λίβρες που κατασχέθηκαν τότε αντιστοιχούν σε περίπου 725 κιλά κοκαΐνης την ημέρα, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Η Ακτοφυλακή ανέφερε επίσης τον Νοέμβριο ότι κατέσχεσε 510.000 λίβρες, δηλαδή περίπου 231.000 κιλά κοκαΐνης στο οικονομικό έτος 2025 — τη μεγαλύτερη ποσότητα στην ιστορία της υπηρεσίας.

Αυτό ισοδυναμεί με περίπου 193 εκατομμύρια πιθανώς θανατηφόρες δόσεις, αρκετές για να απειλήσουν πάνω από τον μισό πληθυσμό των ΗΠΑ, και είναι περισσότερο από τριπλάσιο της ετήσιας μέσης καταγραφής της υπηρεσίας (περίπου 75.700 κιλά).

Η Ακτοφυλακή επιταχύνει τις επιχειρήσεις της στον ανατολικό Ειρηνικό, καθώς τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών μεταφέρονται από την Κεντρική και τη Νότια Αμερική, όπως αναφέρει η ίδια.

Συνεργάζεται πλέον με διεθνείς εταίρους για τον εντοπισμό και την παρεμπόδιση της μεταφοράς κοκαΐνης και άλλων παράνομων ουσιών.

Η διαδικασία ξεκινά από τη Διοίκηση Νότου των ΗΠΑ, η οποία εντοπίζει τη διακίνηση ναρκωτικών, και στη συνέχεια η επιχείρηση περνά στην Ακτοφυλακή για τις αστυνομικές ενέργειες και τις συλλήψεις.

Η Ακτοφυλακή αποτελεί την κορυφαία ομοσπονδιακή υπηρεσία για την αναχαίτιση ναρκωτικών στη θάλασσα και λειτουργεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει όσους μεταφέρουν ναρκωτικά ως «ναρκοτρομοκράτες».

Εκτός από τις δράσεις της Ακτοφυλακής, ο αμερικανικός στρατός έχει πραγματοποιήσει αρκετά αεροπορικά πλήγματα σε σκάφη που θεωρούνται ύποπτα για μεταφορά ναρκωτικών.