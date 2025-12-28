Χρονιά-ορόσημο για τις παλαιές κατοικίες αναμένεται να είναι το 2026. Χιλιάδες ιδιοκτήτες θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαινίσουν κλειστά σπίτια, να λάβουν επιδότηση που φτάνει τα 36.000 ευρώ και, εφόσον τα διαθέσουν στη μακροχρόνια μίσθωση, να εισπράττουν ενοίκια χωρίς φόρο για τρία χρόνια.

Το νέο πλέγμα παρεμβάσεων στο στεγαστικό έρχεται να προστεθεί στα ήδη γνωστά προγράμματα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» και «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου», με στόχο να «ξεκλειδώσει» το απόθεμα των κενών κατοικιών, να αυξήσει την προσφορά στην αγορά ενοικίων και να φρενάρει τον ρυθμό ανόδου των τιμών.

Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω»

Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 αναμένεται να ενεργοποιηθεί το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για καθαρή επιδότηση και όχι δάνειο που θα καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης ανακαίνισης παλαιών κατοικιών, κατασκευασμένων πριν από το 1990.

Η ενίσχυση θα ανέρχεται έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ανώτατο πλαφόν τις 36.000 ευρώ και θα αφορά κατοικίες έως 120 τ.μ., υπό την προϋπόθεση ότι θα μισθωθούν για τουλάχιστον πέντε χρόνια και θα διαθέτουν χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η ανακαίνιση θα πρέπει να περιλαμβάνει και ενεργειακή αναβάθμιση, η οποία μπορεί να περιορίζεται στο 20% της συνολικής δαπάνης, ενώ το υπόλοιπο 80% μπορεί να καλύπτει εργασίες όπως υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, αλλαγή κουζίνας ή μπάνιου.

Κριτήρια

Η ένταξη στο πρόγραμμα θα γίνεται με εισοδηματικά κριτήρια αντίστοιχα με αυτά του «Σπίτι μου 2»:

25.000 ευρώ για άγαμους,

35.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί,

39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Με το νέο μέτρο εκτιμάται ότι θα ανακαινιστούν περίπου 12.000 κατοικίες, με την τελική ανταπόκριση να εξαρτάται από τις λεπτομέρειες εφαρμογής που αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα.

Ενοίκια χωρίς φόρο για μια τριετία

Παράλληλα, ισχυρό κίνητρο αποτελεί η πλήρης απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τρία χρόνια για όσους ιδιοκτήτες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 διαθέσουν στην αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης κλειστές κατοικίες ή ακίνητα που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν ως Airbnb.

Η απαλλαγή αφορά κατοικίες έως 120 τ.μ. που ήταν κενές για τουλάχιστον τρία χρόνια ή είχαν διατεθεί αποκλειστικά για βραχυχρόνια μίσθωση, με αυστηρές προϋποθέσεις δήλωσης στην ΑΑΔΕ. Για οικογένειες με περισσότερα από δύο παιδιά, το όριο επιφάνειας αυξάνεται κατά 20 τ.μ. για κάθε επιπλέον τέκνο.

Η μίσθωση πρέπει να έχει τριετή διάρκεια, με πρόβλεψη συνέχισης της απαλλαγής ακόμη και σε περίπτωση αλλαγής ενοικιαστή, εφόσον τηρηθούν τα χρονικά όρια. Αν, όμως, το ακίνητο επιστρέψει στη βραχυχρόνια μίσθωση εντός της τριετίας, η απαλλαγή χάνεται αναδρομικά και ενεργοποιείται υποχρέωση καταβολής φόρου για όλα τα μισθώματα.

Φορο-μπόνους έως 16.000 ευρώ

Στο πακέτο περιλαμβάνεται και έκπτωση φόρου για ιδιοκτήτες που εντός του 2026 πραγματοποιήσουν δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής ή αισθητικής αναβάθμισης σε κατοικίες ή επαγγελματικά ακίνητα.

Το συνολικό φορολογικό όφελος μπορεί να φθάσει τις 16.000 ευρώ σε βάθος πενταετίας (2027–2031), με ανώτατο όριο δαπανών τις 16.000 ευρώ και ετήσια έκπτωση έως 3.200 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι οι πληρωμές θα γίνουν ηλεκτρονικά και τα παραστατικά θα διαβιβαστούν στην ΑΑΔΕ.

Η έκπτωση δεν συμψηφίζεται ούτε μεταφέρεται και δεν ισχύει για ακίνητα που έχουν ενταχθεί σε άλλα προγράμματα επιδότησης.

Με τα νέα κίνητρα, το οικονομικό επιτελείο ποντάρει στο «άνοιγμα» χιλιάδων κλειστών σπιτιών και σε μια πιο ομαλή πορεία της αγοράς ενοικίων, σε μια περίοδο όπου η στεγαστική πίεση παραμένει έντονη.