Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στον χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου ο χαμός του νεαρού τερματοφύλακα της ΑΕ Ηρακλείου, Βελισσάριου Ζαφειρούλη, ο οποίος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα, παρά τη σκληρή μάχη που έδωσε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η είδηση της απώλειας του Βελισσάριου Ζαφειρούλη σκόρπισε βαρύ πένθος, καθώς ο νεαρός ποδοσφαιριστής άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από σφοδρή σύγκρουση που του προκάλεσε βαριά τραύματα. Παρά τις πολυήμερες προσπάθειες των γιατρών και την αγωνία όλων όσοι στάθηκαν στο πλευρό του, ο οργανισμός του δεν άντεξε.

Ο 18χρονος αθλητής, που αγωνιζόταν στην Α’ κατηγορία της ΕΠΣΑ, παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα και διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Εκεί νοσηλεύτηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ, με το ιατρικό προσωπικό να δίνει μάχη για να τον κρατήσει στη ζωή. Τελικά, το πρωί του Σαββάτου (27/12/2025), η καρδιά του σταμάτησε, βυθίζοντας στο πένθος συγγενείς, φίλους και τον αθλητικό κόσμο.

Η ΑΕ Ηρακλείου αποχαιρέτησε τον νεαρό τερματοφύλακα με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τη βαθιά της οδύνη για τον άδικο χαμό του. Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στο ήθος, την αξιοπρέπεια και το χαμόγελό του, χαρακτηριστικά που –όπως επισημαίνεται– θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένα στη μνήμη των συμπαικτών του, των προπονητών, της διοίκησης και όλων όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε έντονη συγκίνηση τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στον χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, με πλήθος συλλυπητηρίων μηνυμάτων να καταφθάνουν προς την οικογένειά του και την ομάδα, αποτυπώνοντας το μέγεθος της απώλειας.