Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τέσσερις άνδρες σε πλήγμα κατά ενός υπόπτου σκάφους που φέρεται πως μετέφερε ναρκωτικά σε διεθνή ύδατα στον Ανατολικό Ειρηνικό την Πέμπτη.

«Οι πληροφορίες επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος μετέφερε παράνομα ναρκωτικά και κινούνταν κατά μήκος μιας γνωστής διαδρομής διακίνησης ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό», αναφέρει σε δήλωσή του ο αμερικανικός στρατός στο X/Twitter.

Η ενέργεια εντάσσεται στις διαρκείς επιχειρήσεις των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των οργανωμένων δικτύων διακίνησης ναρκωτικών.



Οι επιθέσεις των ΗΠΑ σε ταχύπλοα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 87 ανθρώπους μέχρι τώρα.