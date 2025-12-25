Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά έκαναν «προγραμματισμένη» πτήση πάνω από τη θάλασσα της Νορβηγίας και τη θάλασσα του Μπάρεντς, στην Αρκτική, και «καταδιωκτικά ξένων χωρών» τα συνόδευσαν, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ούτε η ημερομηνία των πτήσεων των Τουπόλεφ Tu-95, βομβαρδιστικών σοβιετικού σχεδιασμού τα οποία είναι ικανά να φέρουν πυρηνικά όπλα, ούτε το ποιες χώρες που ανέπτυξαν καταδιωκτικά διευκρινίστηκε από τη Μόσχα.

«Στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95MS (…) των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων εκτέλεσαν προγραμματισμένη πτήση στον εναέριο χώρο πάνω από διεθνή ύδατα στη θάλασσα του Μπάρεντς και στη θάλασσα της Νορβηγίας», βόρεια της Σκανδιναβίας και βορειοδυτικά της Ρωσίας, ανέφερε το υπουργείο προσθέτοντας πως η πτήση διήρκεσε περίπου επτά ώρες. «Κατά τη διάρκεια ορισμένων σταδίων (της), τα στρατηγικά βομβαρδιστικά συνοδεύτηκαν από καταδιωκτικά αεροσκάφη ξένων χωρών», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Το υπουργείο σημείωσε σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι τέτοιες πτήσεις γίνονται τακτικά σε διάφορες περιοχές του κόσμου, προσθέτοντας πως η συγκεκριμένη έγινε με τήρηση του διεθνούς δικαίου. Στα μέσα Δεκεμβρίου η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία επέκριναν την πτήση ρωσικών και κινεζικών βομβαρδιστικών γύρω από την επικράτειά τους, που τις ώθησε να απογειώσουν εσπευσμένα καταδιωκτικά.

Στις περιπολίες αυτές συμμετείχαν, σύμφωνα με το Τόκιο, δύο Tu-95, τα οποία έκαναν υπέρπτηση στη θάλασσα της Ιαπωνίας και κατόπιν σε σχηματισμό με δύο κινεζικά H-6 με τα οποία συναντήθηκαν πάνω από την Ανατολική Σινική Θάλασσα πέταξαν μαζί γύρω από την επικράτεια της Ιαπωνίας.