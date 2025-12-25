Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έστειλε τις χριστουγεννιάτικες ευχές του με ένα μήνυμα ενότητας και ευγνωμοσύνης προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τους στρατευμένους που περνούν τις Άγιες Ημέρες μακριά από τις οικογένειές τους

«Χρόνια πολλά! Εγκάρδιες ευχές για τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων! Αυτές τις Άγιες Ημέρες, η σκέψη μας βρίσκεται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τους στρατευμένους Έλληνες, που μακριά από τις οικογένειές τους προασπίζονται την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.»

Αυτό τόνισε με σημερινή του ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.