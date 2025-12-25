Την ώρα που οι εμπορικές πτήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο πηγαινοέρχονται πυρετωδώς μεταφέροντας ταξιδιώτες που γιορτάζουν την πιο σημαντική γιορτή του έτους, ένα σήμα που εκπέμπει στο ραντάρ έχει κλέψει την παράσταση και δεν είναι άλλο από το εμβληματικό «αεροσκάφος» του Άγιου Βασίλη που πετά με το διακριτικό R3DN053.

Για μια ακόμα χρονιά χιλιάδες άνθρωποι παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την ακριβή τοποθεσία του Άγιου Βασίλη μέσω ειδικών trackers όπως το Flightradar24 αλλά και με επίσημες υπηρεσίες όπως ο NORAD Santa Tracker.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στο FIR της Νουκ επιβεβαίωσαν ότι είχαν έρθει σε επαφή με τον θρυλικό Άγιο Βασίλη, που σύμφωνα με τα δεδομένα του Flightradar24 φαίνεται να πραγματοποίησε δοκιμαστικούς ελέγχους πτήσης πάνω από τον Βόρειο Πόλο, για να είναι έτοιμος για τη μεγάλη νύχτα.

Πρόκειται για μια μακρόχρονη παράδοση που διατηρεί η Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής (NORAD), που μέσω της χρήσης δορυφόρων και ραντάρ χαρτογραφεί την πορεία του μέσα στην ημέρα.

Reindeer warmed up ✅

Presents loaded on the sleigh ✅

Cruising altitude ✅



🎅 Santa has begun the long journey south to begin his round-the-world delivery of presents.



Follow Santa on Flightradar24 at https://t.co/7A0DpIV9u0 pic.twitter.com/93z9kl0Dtv — Flightradar24 (@flightradar24) December 24, 2025

Η παράδοση ξεκίνησε το 1955, σύμφωνα με την ιστοσελίδα hindustantimes όταν ένα παιδί τηλεφώνησε κατά λάθος σε στρατιωτικό κέντρο ζητώντας να μιλήσει με τον Άγιο. Από τότε συνεχίζεται κάθε χρόνο ως αγαπημένη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για οικογένειες και παιδιά.

Μπορείτε να δείτε την ακριβή τοποθεσία του Άγιου Βασίλη εδώ.