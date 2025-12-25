Όπου κι αν βρισκόμαστε στον κόσμο, τα Χριστούγεννα έχουν τη δύναμη να μας ενώνουν. Είναι μια γιορτή που αλλάζει μορφή από χώρα σε χώρα, αλλά κρατά πάντα τον ίδιο πυρήνα: τη χαρά, τη συνύπαρξη και τις παραδόσεις που μας κάνουν να νιώθουμε μέρος μιας μεγαλύτερης ιστορίας. Από χειμωνιάτικα τοπία μέχρι καλοκαιρινές παραλίες, από παλιά λαϊκά έθιμα μέχρι σύγχρονες, απρόσμενες συνήθειες, τα Χριστούγεννα αποκτούν διαφορετικά πρόσωπα σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Σε αυτό το ταξίδι, ανακαλύπτουμε πώς γιορτάζονται οι πιο ξεχωριστές χριστουγεννιάτικες παραδόσεις του κόσμου — μέσα από ιστορίες, γεύσεις και εικόνες που αποδεικνύουν ότι η μαγεία των Χριστουγέννων είναι πραγματικά παγκόσμια.

Ιταλία- La Befana, η γλυκιά μάγισσα των Χριστουγέννων

Στην Ιταλία, τα Χριστούγεννα έχουν πάντα γεύση. Στις 25 Δεκεμβρίου, τα οικογενειακά τραπέζια γεμίζουν με πιατέλες αντιπάστι, πριν ακολουθήσει ένα πλούσιο ψητό με αμέτρητα συνοδευτικά. Όμως η πιο ιδιαίτερη στιγμή των γιορτών δεν έρχεται ανήμερα των Χριστουγέννων, αλλά λίγο αργότερα.

Στις 6 Ιανουαρίου, ημέρα των Θεοφανίων, κάνει την εμφάνισή της η La Befana: μια καλοσυνάτη μάγισσα που, σύμφωνα με την παράδοση, πετάει με τη σκούπα της πάνω από τις ιταλικές πόλεις και γεμίζει τις κάλτσες των παιδιών με δώρα και γλυκά. Ένα έθιμο που συνδυάζει τη λαϊκή φαντασία με τη χριστιανική παράδοση και χαρίζει στα ιταλικά Χριστούγεννα μια νότα παραμυθιού.

Αυστραλία- Χριστούγεννα με ήλιο, θαλασσινά και παβλόβα

Στην Αυστραλία, τα Χριστούγεννα πέφτουν κατακαλόκαιρο -και αυτό αλλάζει τα πάντα. «Το παραδοσιακό γιορτινό τραπέζι περιλαμβάνει θαλασσινά, κρύο ψητό ζαμπόν, άφθονες σαλάτες και παβλόβα για επιδόρπιο», λέει η Lauren Burvill, ανώτερη εμπορική συντάκτρια του Condé Nast Traveller.

Μετά το φαγητό, οι οικογένειες συχνά παίζουν κρίκετ στην αυλή ή κατευθύνονται στην παραλία. Δεν είναι ασυνήθιστο να δει κανείς τον Άγιο Βασίλη να καταφθάνει με φουσκωτό σκάφος ή να χαιρετά τους λουόμενους φορώντας κόκκινη στολή και σαγιονάρες. Την επόμενη ημέρα, οι Αυστραλοί παρακολουθούν με την ίδια θέρμη αγώνες κρίκετ ή τον διάσημο ιστιοπλοϊκό αγώνα από το Σίδνεϊ στο Χόμπαρτ.

Νότια Καλιφόρνια, ΗΠΑ- Ο Σέρφερ Άγιος Βασίλης

Στη Νότια Καλιφόρνια, τα Χριστούγεννα έρχονται συχνά με λιακάδα και θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 24 βαθμούς. «Πολλές οικογένειες καταλήγουν στην παραλία την ημέρα των Χριστουγέννων», εξηγεί η Megan Spurrell, αναπληρώτρια διευθύντρια άρθρων του Condé Nast Traveller US.

Εκεί, ανάμεσα στους σέρφερ, μπορεί κανείς να εντοπίσει μια εμβληματική φιγούρα: τον Σέρφερ Άγιο Βασίλη. Ντόπιοι ντυμένοι με κόκκινες στολές και λευκές γενειάδες καβαλούν τα κύματα στις παραλίες του Μανχάταν, της Χερμόσα, του Μαλιμπού ή της Σάντα Μόνικα, προσφέροντας ένα θέαμα που συνδυάζει τη γιορτινή διάθεση με το χαλαρό πνεύμα της Καλιφόρνιας.

Περού- Όταν τα Χριστούγεννα ξεκινούν τα μεσάνυχτα

Στο Περού, όπως και σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής, η πραγματική γιορτή ξεκινά όταν το ρολόι χτυπήσει δώδεκα το βράδυ της 24ης Δεκεμβρίου. «Η αναμονή μέχρι τα μεσάνυχτα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι είναι βασανιστική», λέει η Megan Spurrell, «αλλά αξίζει».

Μόλις αλλάξει η μέρα, ο ουρανός γεμίζει πυροτεχνήματα και η πόλη ζωντανεύει. Ακολουθεί γεύμα με γαλοπούλα και arroz árabe, ενώ το γλέντι συνεχίζεται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες -σε σπίτια συγγενών, αλλά και σε μπαρ και κλαμπ. Είναι μια πρόβα για την Πρωτοχρονιά, λίγες μέρες νωρίτερα.

Ιαπωνία- Όταν τα Χριστούγεννα έχουν γεύση KFC

Στην Ιαπωνία, τα Χριστούγεννα δεν έχουν θρησκευτικό χαρακτήρα, αλλά γιορτάζονται με έναν απολύτως μοναδικό τρόπο. Τη δεκαετία του ’70, μια διαφημιστική καμπάνια της KFC με το σύνθημα «Kentucky for Christmas» δημιούργησε μια απροσδόκητη παράδοση που διατηρείται μέχρι σήμερα.

Την ημέρα των Χριστουγέννων, οικογένειες και ζευγάρια απολαμβάνουν κουβάδες με τηγανητό κοτόπουλο, συχνά έπειτα από κράτηση εβδομάδων. Το γιορτινό γεύμα ολοκληρώνεται με ένα ανάλαφρο shortcake φράουλας, που έχει καθιερωθεί ως το κατεξοχήν χριστουγεννιάτικο γλυκό της χώρας.