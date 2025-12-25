Ανήμερα των Χριστουγέννων, η Θεσσαλονίκη υποδέχθηκε τους πολίτες σε καθαρή πόλη, χάρη στις υπερπροσπάθειες των εργαζομένων της υπηρεσίας Καθαριότητας, οι οποίοι, αμέσως μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις της παραμονής και υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες, υπερέβαλαν εαυτούς.

Με ανάρτηση στους επίσημους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρουσίασε φωτογραφίες που αποτυπώνουν τόσο τον μεγάλο όγκο των απορριμμάτων που κλήθηκαν να διαχειριστούν οι υπάλληλοι, όσο και τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάστηκαν. Ευχαριστώντας τους εργαζόμενους για την προσπάθειά τους, ο Δήμος απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να σέβονται τον δημόσιο χώρο, τονίζοντας ότι η προστασία της πόλης αποτελεί υπόθεση όλων.