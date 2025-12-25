Απαντήσεις γύρω από το αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην Τουρκία και στοίχισε τη ζωή στον αντιστράτηγο Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ-Χαντάντ, σε Λίβυους αξιωματούχους αλλά και σε μέλη του πληρώματος του μοιραίου αεροσκάφους –μεταξύ αυτών και η Ελληνίδα αεροσυνοδός Μαρία Παππά– αναμένεται να προκύψουν από την ανάλυση των δεδομένων του μαύρου κουτιού.

«Η ανάλυση του καταγραφέα συνομιλιών στον θάλαμο διακυβέρνησης και του μαύρου κουτιού του αεροσκάφους, που θα βοηθήσει στον προσδιορισμό των αιτιών της συντριβής, θα πραγματοποιηθεί σε ουδέτερη χώρα», ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών Αμπτουλκαντίρ Ουράλογλου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Το ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη λίγα μόλις λεπτά μετά την απογείωσή του από την Άγκυρα, ενώ η υψηλόβαθμη λιβυκή αποστολή επέστρεφε στην Τρίπολη, ύστερα από επαφές και συνομιλίες που αφορούσαν ζητήματα άμυνας.

Ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών έδωσε στη δημοσιότητα το αναλυτικό χρονικό των επικοινωνιών, φωτίζοντας τα περίπου 20 δραματικά λεπτά που μεσολάβησαν από τη στιγμή που ο κυβερνήτης του αεροσκάφους εξέπεμψε σήμα κινδύνου PAN-PAN.

Όπως γνωστοποίησε ο Ουράλογλου, το αεροσκάφος με διακριτικό κλήσης HMJ185 απογειώθηκε κανονικά, ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, και στη συνέχεια παραδόθηκε διαδοχικά από τον πύργο ελέγχου στον έλεγχο προσέγγισης και κατόπιν στις μονάδες ελέγχου περιοχής. Αργότερα έλαβε άδεια αναχώρησης και τελική έγκριση να ανέβει σε ύψος πτήσης 34.000 ποδιών στις 20:25 τοπική ώρα (19:25 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τον ίδιο.

«Ήπιο» MAYDAY

Στις 20:31 τοπική ώρα, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σε ύψος περίπου 32.000 ποδιών, ο πιλότος εξέπεμψε τρεις φορές σήμα κινδύνου «PAN-PAN», το οποίο αποτελεί χαμηλότερο επίπεδο επείγουσας κατάστασης από το «MAYDAY». Την ίδια στιγμή ενημέρωσε για γενικευμένη ηλεκτρική βλάβη και ζήτησε από τον έλεγχο ραντάρ οδηγίες για επιστροφή στην Άγκυρα.

Ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας ανταποκρίθηκε άμεσα, παρέχοντας στο πλήρωμα σαφείς οδηγίες πορείας και καθόδου για επείγουσα επιστροφή στο αεροδρόμιο Εσένμπογα. Στις 20:33, ο κυβερνήτης ενεργοποίησε τον κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700 στον αναμεταδότη, που αντιστοιχεί στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού στην πολιτική αεροπορία. Λίγο αργότερα, οι ελεγκτές διαπίστωσαν απώλεια των δεδομένων υψομέτρου του αεροσκάφους από τα ραντάρ.

Καθώς οι παρεμβολές στις επικοινωνίες μεταξύ πιλότου και ελεγκτών αυξάνονταν, στις 20:34 επιχειρήθηκαν ακουστικοί έλεγχοι. Το αεροσκάφος μεταφέρθηκε εκ νέου στον έλεγχο προσέγγισης, αφού επιβεβαιώθηκε το επίπεδο καθόδου που ακολουθούσε για την επείγουσα επιστροφή.

Στις 20:35, ο πιλότος εξέπεμψε για ακόμη μία φορά σήμα «PAN-PAN» και επικοινώνησε με τον έλεγχο προσέγγισης, λαμβάνοντας επικαιροποιημένες οδηγίες πορείας από το ραντάρ καθώς και συγκεκριμένα ύψη καθόδου.

Ωστόσο, μέχρι τις 20:36, η επικοινωνία παρουσίασε περαιτέρω επιδείνωση, ενώ καταγράφηκαν και αποσπασματικές απώλειες στοιχείων πτήσης στις οθόνες των ραντάρ.

Στις 20:38, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ανέφεραν ότι το αεροσκάφος είχε πλέον εξαφανιστεί πλήρως από τα ραντάρ. Ακολούθησαν επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας σε διαφορετικές συχνότητες για περίπου πέντε λεπτά, χωρίς όμως να υπάρξει καμία ανταπόκριση από το πλήρωμα.

🇱🇾🇹🇷 Libya’s Chief of General Staff Gen. Muhammad Ali Ahmed al-Haddad and four other members of the Libyan delegation have died in the crash of a Falcon 50 business jet in the vicinity of the capital of Turkey, Ankara, on Tuesday evening.



The contact with Al-Haddad's plane had… pic.twitter.com/TqgkiAmXY0 — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) December 23, 2025

«Ο ουρανός φωτίστηκε»

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η εφημερίδα Hurriyet, αν το μοιραίο αεροσκάφος είχε παραμείνει στην πορεία του για ακόμη μισό λεπτό, η πτώση του θα μπορούσε να είχε σημειωθεί μέσα στον οικιστικό ιστό ενός χωριού, γεγονός που θα αύξανε δραματικά τον αριθμό των θυμάτων. Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν τις στιγμές τρόμου, αναφέροντας πως «Ακούστηκε μια απίστευτη έκρηξη, νομίσαμε ότι ήταν σεισμός. Ο ουρανός φωτίστηκε».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Αλί Γερλικάγια, μιλώντας σε δημοσιογράφους που βρέθηκαν στο σημείο της συντριβής, ανέφερε ότι τα κομμάτια του αεροσκάφους εντοπίστηκαν διάσπαρτα σε μια ιδιαίτερα μεγάλη περιοχή, η οποία εκτείνεται σε περίπου τρία τετραγωνικά χιλιόμετρα.