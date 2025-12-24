Μυστήριο καλύπτει τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους Falcon 50 που μετέφερε τον αρχηγό του γενικού επιτελείου και τον αρχηγό των χερσαίων δυνάμεων της Λιβύης, με τις αρχές να ψάχνουν για τεχνικό πρόβλημα ή δολιοφθορά, όπως επισημαίνουν τα τουρκικά ΜΜΕ.

Το εν λόγω αεροσκάφος χάθηκε από τα ραντάρ το βράδυ της Τρίτης, 23/12 ενώ ήταν πάνω από την Άγκυρα.

Στα τουρκικά ΜΜΕ, όπως επεσήμανε το πρωί της Τετάρτης 24/12 ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Χριστίδης, εμφανίστηκε βίντεο που δείχνει τη στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους και την κινητοποίηση των τοπικών αρχών.

Οι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος ήταν οκτώ, πέντε Λίβυοι αξιωματούχοι, τα ονόματα των οποίων δόθηκαν στη δημοσιότητα, και τριμελές πλήρωμα.

«Οι Τούρκοι αναλυτές τονίζουν ότι πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο της δολοφθιοράς, υπάρχει η Συρία, η συμφωνία Ισραήλ, Ελλάδας, Κύπρου στην Αν. Μεσόγειο» επεσήμανε ο Μανώλης Κωστίδης τονίζοντας πως τα τουρκικά ΜΜΕ σημειώνουν επίσης ότι «ο Λίβυος αρχηγός είχε έρθει για τα επόμενα βήματα στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ειδικότερα, ο Γιλμάζ Οζντίλ, Διευθυντής του τηλεοπτικού δικτύου Sozcu, δήλωσε: «Eδώ πρέπει να εξεταστεί αν είναι δυστύχημα ή κάποια δολιοφθορά. Eίναι περίεργο. Καθώς μόλις το αεροσκάφος απογειώθηκε προέκυψε πρόβλημα και αυτό αναφέρει και ο υπουργός Εσωτερικών».

Ο Νεβζάτ Τσιτσέκ, διευθυντής του Independent Turskish, δήλωσε από τη μεριά του: «Υπάρχουν πολλές υποψίες κι αυτές οι σκέψεις είναι δικαιολογημένες. Υπάρχουν πολλές εξελίξεις, όπως στη Συρία, απο την άλλη οι συμφωνίες της Ελλάδας της Κύπρου και του Ισραήλ και η συνέχιση της παρουσίας της Τουρκίας στη Λιβύη. Υπάρχουν πολλές υποψίες. Κανονικά όταν γίνεται η πτήση τέτοιων προσωπικοτήτων γίνονται και οι τεχνικοί έλεγχοι».