Άνοιξη θα θυμίζει το σκηνικό του καιρού σήμερα, Κυριακή 8/2. Η θερμοκρασία θα ανέβει και τα θερμόμετρα θα δείξουν έως και 20 βαθμούς Κελσίου από αύριο, όμως Δευτέρα το σκηνικό αλλάζει και έρχεται νέα αστάθεια με βροχές και καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους η νέα αστάθεια θα διατηρηθεί και την Τρίτη και την Τετάρτη, με κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Την Πέμπτη αναμένονται νέες βροχές και καταιγίδες, πρόσκαιρα ισχυρές στο ανατολικό Αιγαίο και τα δυτικά τμήματα της χώρας.

Αγωνία στην Αλεξανδρούπολη για πλημμύρες

Έντονη είναι η αγωνία στην Αλεξανδρούπολη για πλημμύρες έτσι ο δήμος Διδυμοτείχου στον νομό Έβρου αποφάσισε να προχωρήσει σε τεχνητή εκτόνωση του τεράστιου όγκου νερού που εισέρχεται από τα υπερχειλισμένα φράγματα της Βουλγαρίας.

Η στάθμη του νερού έχει ξεπεράσει το όριο συναγερμού καθώς αγγίζει ήδη τα 5.82 μέτρα ενώ το όριο επιφυλακής είναι στα 4.80. Ρηματική διακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας προειδοποιεί για κίνδυνο να πλημμυρίσουν 5.000 στρέμματα.

Με ενδεχόμενο να σπάσουν τα αναχώματα οι συστάσεις προς τους κατοίκους είναι να μην μετακινούνται στις ιρλανδικές διαβάσεις και να προφυλάξουν τα ζώα καθώς αναμένονται μεγαλύτερες ποσότητες νερού τις επόμενες ημέρες.

Ο καιρός σήμερα, Κυριακή 8/2

Στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα κεντρικά και τα βόρεια μέχρι το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φθάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 16 με 18 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο, Δευτέρα 9/2

Λίγες νεφώσεις οι οποίες θα είναι αυξημένες στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, στο βόρειο Αιγαίο ανατολικοί με την ίδια ένταση ενισχυόμενοι από το απόγευμα σε 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και κατά τόπους στα νότια τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Τι καιρό θα κάνει την Τρίτη 10/2

Άστατος καιρός, κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα στα βόρεια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν ανατολικοί βορειανατολικοί 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια.

Ο καιρός την Τετάρτη 11/2

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά τόπους και κατά διαστήματα. Στα δυτικά και τα νότια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στα δυτικά από το απόγευμα πιθανώς να είναι ισχυρές. Τα φαινόμενα γρήγορα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά 6 και βαθμιαία στα νότια έως 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 με 4 και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τι καιρό θα κάνει την Πέμπτη 12/2 (Τσικνοπέμπτη)

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και τις βραδινές στα δυτικά πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.