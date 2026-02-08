Η αυλαία της 20ής αγωνιστικής της Super League πέφτει σήμερα με κρίσιμες μάχες σε όλα τα μέτωπα, από την αγωνία της σωτηρίας στις Σέρρες, μέχρι την κορυφή που περνά από το ντέρμπι Αιωνίων στο Καραϊσκάκη.

Ο Άρης δοκιμάζεται απέναντι στον φορμαρισμένο ΠΑΟΚ, ενώ ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κοντράρονται σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες της κορυφής.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΑΕΚ

16:00, Novasports Prime

Ο Πανσερραϊκός δεν απέφυγε τη βαριά ήττα στην Τούμπα και μάλιστα πολύ εύκολα, έχοντας δεχθεί τέσσερα γκολ πριν συμπληρωθεί το ημίωρο της αναμέτρησης, παραμένει στην προτελευταία θέση σε απόσταση επτά βαθμών από τη σωτηρία και πλέον προσπαθεί να προλάβει ό,τι μπορεί μέχρι τα πλέι άουτ και να αποφύγει τον διαφαινόμενο υποβιβασμό. Στο γήπεδο το προέρχεται από τη νίκη επί της Κηφισιάς, κάνει μεταγραφές και στο δύσκολο ματς με την ΑΕΚ επιστρέφουν οι αμυντικοί Λύρατζης, Κάλινιν, ο μέσος Ομεονγκά και ο εξτρέμ Μπρουκς.

Μετά την ισοπαλία στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, η ΑΕΚ θέλει να επιστρέψει άμεσα στις νίκες, καθώς έπεσε από την κορυφή, παραμένοντας όμως σε θέση βολής. Η «Ένωση» θέλει να αποδείξει και στην πράξη την ανωτερότητα της και αν εξαιρέσουμε τα ντέρμπι, η μοναδική απώλεια της είναι μία ισοπαλία, στην Λάρισα. Εκτός έδρας προέρχεται από τη νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης και στις Σέρρες θα απουσιάσει ο βασικός φορ κι ο επίσης βασικός στόπερ Ρέλβας, που είναι τιμωρημένοι, ενώ από πρόβλημα προέρχεται ο μέσος Περέιρα.

ΟΦΗ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

17:00, COSMOTE SPORT 1 HD

Μετά τον αγώνα Κυπέλλου μεσοβδόμαδα, ο ΟΦΗ υποδέχεται και πάλι τον Λεβαδειακό, αυτήν τη φορά στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Ηρακλείου «πάτησε» στην οχτάδα με τη σημαντική νίκη του στο Περιστέρι και στο Παγκρήτιο προέρχεται από τρεις συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα, χωρίς να δεχθεί γκολ και θέλει ένα ακόμη τρίποντο για να διατηρηθεί εντός στόχου. Εκτός πλάνων για τους γηπεδούχους είναι ο τιμωρημένος εξτρέμ Νους, από πρόβλημα προέρχεται ο μέσος Καραχάλιος, επιστρέφει ο μέσος Αποστολάκης.

Ο Λεβαδειακός πήρε την ισοπαλία στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου στο Ηράκλειο και πάει για αποτέλεσμα και στο πρωτάθλημα στο Παγκρήτιο, καθώς θέλει να κυνηγήσει όλους τους στόχους του, που είναι η τετράδα στο πρωτάθλημα και η συμμετοχή στον τελικό του Κυπέλλου. Είναι ομάδα που σκοράρει σχεδόν σε όλους τους αγώνες της (καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα) και με διαφορετικούς σκόρερ, αλλά δέχεται και γκολ. Απών είναι οι τιμωρημένοι γκολκίπερ Λοντίγκιν και μέσος Τσοκάι, από πρόβλημα προέρχεται ο στόπερ Μάγκνουσον.

ΑΡΗΣ – ΠΑΟΚ

19:00, Novasports Prime

Ο Άρης πήρε ανάσα μετά τα άσχημα αποτελέσματα που είχε με τη νίκη στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού και θέλει μία μεγάλη επιτυχία απέναντι στον ΠΑΟΚ. Στο γήπεδο του πάντως έχει μόλις δύο νίκες συνολικά στο πρωτάθλημα, αν και στα ντέρμπι έχει τρεις ισοπαλίες, με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ και είχε φτάσει πολύ κοντά στη νίκη απέναντι στον αντίπαλο του στο Κύπελλο. Αποχώρησε ο μέσος Μόντσου, από προβλήματα προέρχονται ο αμυντικός Άλβαρο, ο μέσος Γαλανόπουλος και ο μεσοεπιθετικός Μισεουί.

Ο ΠΑΟΚ είναι σε εξαιρετική κατάσταση, μεσοβδόμαδα κέρδισε τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο στο Κύπελλο και μπήκε με τον καλύτερο στο «καυτό» διάστημα μέχρι την άλλη Κυριακή, που έχει άλλα τρία συνεχόμενα ντέρμπι στις δύο διοργανώσεις. Στο πρωτάθλημα έχει τέσσερις συνεχόμενες νίκες και μπορεί να είναι τρίτος, αλλά σε απόσταση δύο βαθμών από την κορυφή με ματς λιγότερο. Ο Λουτσέσκου έχει και πάλι τη σημαντική απουσία του μεσοεπιθετικού Κωνσταντέλια, από πρόβλημα προέρχεται και ο επίσης μεσοεπιθετικός Ιβανούσετς.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

21:00, COSMOTE SPORT 1 HD

Ο Ολυμπιακός πέρασε εύκολα από την Τρίπολη στον εξ αναβολής αγώνα που έγινε μεσοβδόμαδα και με αυτό το τρίποντο επέστρεψε στην κορυφή, έχοντας ένα ματς περισσότερο από τον ΠΑΟΚ που είναι σε απόσταση δύο βαθμών και πάει με πολύ καλή ψυχολογία στο στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Στο Καραϊσκάκη είναι αήττητος στο πρωτάθλημα, με μία απώλεια, την ισοπαλία με την Κηφισιά. Ο Μεντιλίμπαρ περιμένει να επιστρέψει ο φορ Ελ Κααμπί και θα τεστάρει την κατάσταση του στόπερ Πιρόλα.

Ο Παναθηναϊκός έχασε μεσοβδόμαδα από τον ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο στο Κύπελλο που είναι ο μοναδικός στόχος για να κατακτήσει έναν τίτλο και τον περιμένει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη και η ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα μέσα σε τέσσερις ημέρες. Στο πρωτάθλημα δεν έχει νίκη εκτός έδρας στα τέσσερα τελευταία ματς και δεν έχει σκοράρει στα τρία τελευταία. Κάνει μεταγραφές, ψάχνεται αγωνιστικά, από προβλήματα προέρχονται οι αμυντικοί Κώτσιρας, Τουμπά, οι μέσοι Τσιριβέγια, Σισοκό, ο εξτρέμ Τζούρισιτς και ο φορ Ντέσερς.