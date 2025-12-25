Οι αρχές του Ισημερινού ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη πως θα παραμείνουν σε λειτουργία μόνο δύο από τις έξι διελεύσεις στα σύνορα με την Κολομβία και το Περού, τα δύο κράτη που καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις ως προς την παραγωγή κοκαΐνης σε παγκόσμια κλίμακα, επικαλούμενες «λόγους εθνικής ασφαλείας».

Άλλοτε από τις πιο ασφαλείς σε όλη τη Λατινική Αμερική, πλέον ο Ισημερινός είναι η χώρα που αντιμετωπίζει το οξύτερο πρόβλημα λόγω της βίας του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς σπαράσσεται από συγκρούσεις εγχώριων συμμοριών και συνεργαζόμενων μαζί τους διεθνών καρτέλ για τον έλεγχο οδών διακίνησης ουσιών, παρά τις ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις των κυβερνητικών δυνάμεων.

Ανοικτά θα μείνουν μόνο τα φυλάκια διέλευσης Ρουμιτσάκα, στα σύνορα με την Κολομβία, κι Ουακίγιας, στα σύνορα με το Περού –πρόκειται για τα σημαντικότερα από εμπορική άποψη–, εξήγησε μέσω X η διπλωματία του Ισημερινού, επικαλούμενη «λόγους εθνικής ασφαλείας» για την απόφαση αυτή.

Ο Ισημερινός μοιράζεται σύνορα μήκους 600 χιλιομέτρων με την Κολομβία (βόρεια) και 1.500 χιλιομέτρων με το Περού (νότια).

Σύμφωνα με έγγραφο της υπηρεσίας τελωνείων, ως τώρα λειτουργούσαν έξι συνοριακές διελεύσεις, δύο στη μεθόριο με την Κολομβία και τέσσερις σε αυτήν με το Περού.

Τα σύνορα του Ισημερινού, όπου σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, αφθονούν τα ποτάμια και τα πυκνά δάση, έχουν πολλά σημεία όπου γίνονται διελεύσεις τους παράνομα, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων κι εκρηκτικών.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Παρατηρητηρίου του Οργανωμένου Εγκλήματος του Ισημερινού, ο δείκτης των ανθρωποκτονιών από πρόθεση αναμενόταν να φθάσει τη χρονιά που φεύγει τις 52 ανά 100.000 κατοίκους, επίπεδο άνευ προηγουμένου στη χώρα, διπλάσιο του μέσου όρου στη Λατινική Αμερική και πολλαπλάσιο του παγκόσμιου.