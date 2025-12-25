Το βιβλίο «Κάθε Νύχτα» είναι ένα σύγχρονο ελληνικό noir μυθιστόρημα, που συνδυάζει αστυνομική πλοκή, ιστορικό μυστήριο και κοινωνική τοιχογραφία της Αθήνας της κρίσης. Μια αφήγηση γεμάτη ένταση, ανατροπές και νοσταλγία για μια άγνωστη, σκοτεινή μεσαιωνική Ελλάδα. Ένα παιχνίδι ευφυΐας, πονηριάς και επιβίωσης, μέσα από ένα γραφείο ιδιωτικών ερευνών «που βρίσκει πάντα τον τρόπο να λύνει τα προβλήματα – ακόμη κι αν για να το κάνει, δημιουργεί καινούργια».

Με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου, μιλήσαμε με τον συγγραφέα του «Μυθοπλάστη».

– Η καταγωγή σας από τη Μάνη έχει επηρεάσει με κάποιο τρόπο τη γραφή σας;

Εύστοχη παρατήρηση που δεν θα την είχα προσέξει αν δεν το ρωτούσατε. Εκ πρώτης όψεως αυτοί που επηρέασαν περισσότερο τη γραφή μου είναι οι αγαπημένοι μου συγγραφείς. Όμως, άθελα μου ενσωματώνω στοιχεία από την καταγωγή μου, που σαν ευλογία με ακολουθούν σε κάθε μου βήμα. Έτσι ένας λιτός, σχεδόν δωρικός λόγος, μπορεί να εμφανίζεται από το κείμενο, ο οποίος βγαίνει αβίαστα, σχεδόν αυθόρμητα.

– Τι σας ώθησε να αλλάξετε πορεία από τη Γεωπονική στο Management κι από εκεί στη συγγραφή; Ποια ανάγκη ξεπήδησε;

Και τα τρία που προαναφέρατε είναι παράλληλες ασχολίες. Δεν άφησα ποτέ την προηγούμενη για να ασχοληθώ με την επόμενη. Δίνω όμως μάχες παράλληλες με την ελπίδα ότι θα κερδηθεί έστω και μία. Είναι όμως και τα τρία αγαπημένα ενδιαφέροντα.

Σκίτσο συγγραφέα

– Επιλέξατε να μη βγείτε με το όνομά σας αλλά με ψευδώνυμο. Σας περιορίζει ή σας δίνει ελευθερία στη δημιουργία;

Ένα έργο δεν προσδιορίζεται ή ακόμα καλύτερα, δεν θα έπρεπε να προσδιορίζεται από το όνομα του συγγραφέα. Εκτός αν είναι βιογραφικό. Το όνομα δεν παίζει ρόλο στο έργο, όσο η ποιότητα γραφής ή η ιστορία. Στην πραγματικότητα το ψευδώνυμο είναι μέρος του έργου, το οποίο σταδιακά θα αποκαλυφθεί.

– Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις στο να συνδυάσετε αστυνομικό μυστήριο με ταυτόχρονη αναζήτηση κάποιου ιστορικού θησαυρού;

Πίσω από την πρόκληση κρύβεται ο μεγάλος ενθουσιασμός να ανακατευτεί μια ιστορία του παρελθόντος στο σήμερα. Η ιστορία που εξελίσσεται σήμερα κάνει την διήγηση πιο ρεαλιστική και η επιστροφή στο παρελθόν είναι περισσότερο νοσταλγική. Και η εναλλαγή ιστορικής αναδρομής και αστυνομικού μυστηρίου είναι η επιτομή της γοητείας του έργου.

– Τα σκίτσα λειτουργούν ως «σιωπηλοί αφηγητές». Ήταν δύσκολο να μεταφραστεί η ατμόσφαιρα του κειμένου σε εικόνα; Όταν είδατε τα σκίτσα πώς αισθανθήκατε;

Οι εικόνες αναπαράγουν μέρος της ατμόσφαιρας. Η αποτύπωση ήταν επίπονη και εξαιρετικά κοπιαστική. Πίσω από αυτήν όμως βρίσκεται ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, ο «Ματάκιας», που έχει την ικανότητα να δίνει ζωή στο χαρτί. Την πρώτη φορά που τα αντίκρισα ένιωσα πώς είναι να τρυπώνει κάποιος στον εγκέφαλο σου και να βλέπει μια εικόνα που ήταν κρυμμένη μονάχα στο μυαλό μου.

Λίγα λόγια για την πλοκή

Στην Αθήνα της οικονομικής κρίσης, τρεις νεαροί –ιδιοκτήτες ενός μικρού γραφείου ιδιωτικών ερευνών– αναζητούν διέξοδο από τη στασιμότητα και τα αδιέξοδα της εποχής. Φιλόδοξοι, ανήσυχοι και έτοιμοι να ρισκάρουν, γοητεύονται από τη σαγήνη της νύχτας και επιχειρούν μια αργή αλλά σταθερή άνοδο σε έναν κόσμο όπου η λάμψη συνυπάρχει με τον κίνδυνο. Όμως, όταν έρθει η στιγμή της πτώσης, αυτή θα είναι βίαιη.

Η ιστορία ξεκινά όταν μια μυστηριώδης και αινιγματικά γοητευτική κοπέλα τους αναθέτει την αναζήτηση της εξαφανισμένης αδελφής της. Αυτό που αρχικά μοιάζει με μία «απλή υπόθεση», σύντομα μετατρέπεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι, που οδηγεί τους ήρωες στο κυνήγι ενός μεσαιωνικού κειμηλίου αμύθητης αξίας – ενός θησαυρού που περιβάλλεται από θρύλους, δεισιδαιμονίες και σκοτεινά μυστικά.

Καθώς η έρευνα προχωρά, οι τρεις νεαροί βυθίζονται στην αθέατη πλευρά της Αθήνας: έναν κόσμο υπόγειων διαδρομών, κρυφών στοών και ξεχασμένων ιστοριών, όπου το παρελθόν συναντά το παρόν και το τίμημα της αλήθειας γίνεται βαρύτερο από ποτέ.

Ταυτότητα βιβλίου

Τίτλος: Κάθε νύχτα

Συγγραφέας: Μυθοπλάστης

Εκδόσεις: Πηγή

Σελίδες: 198

Σκιτσογράφος: Ματάκιας

Κυκλοφορία: Δεκέμβριος 2025

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο «Μυθοπλάστης» γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981 και κατάγεται από τη Μάνη. Το 1998 αποφοίτησε από το LFH (Lycée Franco-Hellénique Eugène Delacroix). Το 2007 «απέδρασε» από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως απόφοιτος του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, και ανυψώθηκε σε Master of Arts in Management από το University οf Brighton το 2009. Την ίδια χρονιά ξεκίνησε ως πωλητής στον χώρο των γραφικών τεχνών και από το 2018 διαχειρίζεται μια εταιρεία στον ίδιο τομέα. Το ωμό γράψιμό του συνδέει την κυνικότητα με το χιούμορ. Μένει μόνιμα στου Φιλοπάππου και γράφει παντού. Το βιβλίο «Κάθε Νύχτα» ξεκίνησε το 2007 και συνεχίζεται ακόμη.

Το βιβλίο είναι διανθισμένο με πρωτότυπα σκίτσα, ειδικά σχεδιασμένα ώστε να συνοδεύουν και να ενισχύουν τις περιγραφές του κειμένου. Κάθε εικόνα λειτουργεί ως σιωπηλός αφηγητής, αποτυπώνοντας τη σκοτεινή ατμόσφαιρα, τα πρόσωπα και τους χώρους της ιστορίας, και προσκαλώντας τον αναγνώστη να βυθιστεί ακόμη πιο βαθιά στον κόσμο του μυθιστορήματος.