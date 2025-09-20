Μια συλλογή μουσικών διηγημάτων του Παναγιώτη Παπαϊωάννου, που διαβάζεται όπως παρακολουθείται μια ταινία του Ρόμπερτ Ώλτμαν, με πρωταγωνιστές που ζουν με όλο τους το «είναι» αξέχαστες συναυλιακές νύχτες του τελευταίου μισού αιώνα.

Αποκόμματα κόσμων και συγκυριών, μέσα σε κάδρα που ζωντανεύουν (χωρίς AI) τις εποχές της Ελλάδας, από τον Μάρτιο του 1980 και την επίσκεψη των Police, έως την επική εμφάνιση των Waterboys στο Ηρώδειο, που λαμβάνει χώρα στο… εγγύς μέλλον.

Οι πρωταγωνιστές συμπλέκονται, θρησκεύονται διάφορες μουσικές, διατρέχουν τους καιρούς, παραβαίνουν τον νόμο, ερωτεύονται, πλακώνονται, διαφεύγουν, κλαίνε, ιδρώνουν, ξελαρυγγιάζονται, απορούν και αποδρούν, επανανακαλύπτουν εαυτούς και αλλήλους και με κάποιο δικό τους τρόπο καθαίρονται μέσα από τις πρώτες φορές, τις μοναδικές φορές ή και τις αλησμόνητες φορές που τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης μουσικής εμφανίζονται ζωντανά στο πάλκο.

Σπόρτινγκ, Νέα Φιλαδέλφεια, Λυκαβηττός, Καλλιμάρμαρο. Ριζούπολη, ΡΟΔΟΝ Club. Θέατρο Βράχων Βύρωνα, Πλατεία Νερού, O.A.K.A., Κύτταρο, Σ.Ε.Φ., Γήπεδο Νέας Σμύρνης, Μαλακάσσα, Κλειστό ΤΑΕΚ ΒΟΝ ΝΤΟ, Gagarin 205, Γήπεδο Καραϊσκάκη, Γήπεδο Μπέισμπολ Ελληνικού, Πειραιώς Academy, Θέατρο Παλλάς, Ηρώδειο.

Πόσα όνειρα τράφηκαν περιμένοντας τη μουσική να έρθει στην πόλη; Πόσες πορείες άλλαξαν επειδή βρέθηκαν μπροστά σε μια σκηνή; Πόσες ματιές έγιναν πιο καθαρές και πόσες αποφάσεις πάρθηκαν με το τραγούδι, με όλη τη δύναμη της φωνής, ενός ρεφραίν; Πόσες ζωές χωρούν σε ένα live;

Ο Θράσος που από τη Βίλλα Αμαλίας γίνεται «πάσσεντζερ» στις μισές συναυλίες του Ίγγυ Ποπ. Η Νικοτίνα Αχλαδιδάκη και η καλοστημένη εκδίκηση προς μια ύαινα, υπό τους ήχους των Godfathers. Ο «Στράχαν» και η νύχτα που ασπάστηκε τον μοτορχεντισμό. Ο Μάκης από την Καλλιθέα και τα πρωτόγνωρα σκιρτήματα κατά την εμφάνιση της Νίνα Χάγκεν. Ο Τζωρτζ Μπενίκος, με τα τρεμάμενα χέρια και ο εσώτερος Πάνας της TDK. Ο Δήμος Κωστόπουλος, η θύρα εφτά και η νύχτα που κατέληξε από τη Φιλαδέλφεια στο κρατητήριο της Σανταρόζα. Ο Βαγγέλας, το βουνό από την Τερψιθέα, η νταλίκα με τα κρέατα και το «I Need You Tonight».

Η Μελίνα «ΜακΝτάουελ» και οι ζωές των συντρόφων που άλλαξε πριν χαθεί για πάντα στον ουρανό του Λυκαβηττού, τη νύχτα που έφυγε ο Αντρέας. Η Μάρα που έμπλεκε μόνο με άχρηστους και το ξεχασμένο εισιτήριο στο τζΙν μπουφάν του τελευταίου από δαύτους. O γερο Ζήνωνας, το L.A. και ο ιδρώτας από το μέτωπο του Κηθ Ρίτσαρντς.

Η whole lotta barwoman Ελίνα και το unisex της έκστασης στα σόλο του Angus Young. Ο Θησέας ο αδίστακτος χρηματιστής και το μπλόκο στο Παραρλάμα. Η Νότα από το Μετς και οι ώμοι του Ντέϊβιντ Γκάχαν. Ο Τάκης και το πολυπόθητο αυτόγραφο πάνω στο “Black Man’s Burdon”. Ο φυλακισμένος στο τέλειο κλουβί, Αλκιβιάδης Βιρδικιώτης και η απροπαράσκευη απαλλαγή του, μια ωραία βραδιά να ξεκινήσει κανείς απ’ την αρχή. Ο Ρόι Σάϊντερ και το ηρωϊκό κλείσιμο της αυλαίας στα Μαλακάσσιαν Φιλντς, υπό την επιστασία του Commander Κοέν.

Ο Νίκωνας, το εστέτ πανκιό και τα σπηντάκια της Σύγκρουσης, τα δοκιμιακλα ραδιοκύματα του Φώτη του Σένκερ. Η saga του Σταμάτη του «Γκούφυ» με τους δύο σταθμούς στο Ο.Α.Κ.Α., που απέχουν 22 χρόνια, όταν ήταν φοιτητής και όταν βρέθηκε ρέστος, στην καρδιά της κρίσης. Ποια είναι η άγνωστη που έχει βάλει στο μάτι τον Γενικό Γραμματέα, οδηγώντας τον Μάρκο και τον Γιάννη να νιώσουν «κάτι να ‘ρχεται απόψε στον αέρα»; Και τέλος πάντων ποιος είναι αυτός ο ανώνυμος αφηγητής που τη βρίσκει με hard copy εισιτήρια και παγωμένη Κουέρβο;

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Δίαυλος.