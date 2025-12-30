Ορισμένοι αγρότες διαφωνούν με την επίσημη γραμμή των μπλόκων, δηλαδή να πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, βάζοντας παράλληλα στο «στόχαστρο» το ΚΚΕ.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τριλόφου, Χρήστος Τσιλιάς, σε δηλώσεις που έκανε, υποστήριξε ότι η πανελλαδική σύσκεψη δεν χρειάζεται να γίνει, αντιθέτως πρέπει τα μπλόκα να συνομιλήσουν με την κυβέρνηση που δηλώνει ανοιχτή σε διάλογο.

«Κατ’ αρχήν ο Μαρούδας είναι πρόεδρος του πανελλαδικού οργάνου, ποιος τον ψήφισε αυτόν και είναι πρόεδρος;» είπε στο Mega, αναφερόμενος στον πρόεδρο της Πανελλαδικής Επιτροπής Βαγγέλη Μαρούδα.

Επίσης, υποστήριξε ότι «δέχθηκαν πολύ σκληρή κριτική» οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη της Επανομής όταν επέστρεψαν στα μπλόκα τους και αναγκάστηκαν, όπως ανέφερε, να «ισορροπήσουν τα πράγματα».

Έπειτα, κατηγόρησε το ΚΚΕ, επειδή «χαρακτήρισε πρόθυμους» τους αγρότες που επιδιώκουν διάλογο.

«Από εχθές που έβγαλε επίσημα την ανακοίνωση το ΚΚΕ ότι είμαστε οι πρόθυμοι που θα συζητήσουμε με την κυβέρνηση, μάλλον δεν θέλει πρόθυμους, δεν θέλει να λύσει προβλήματα, δεν πιστεύει σε αστικές κοινωνίες, θέλει κομμουνιστικές κοινωνίες, να μην λύνονται τα προβλήματα, να ταλαιπωρούμε τον κόσμο», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ζήτησε διάλογο με τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, αναφέροντας: «Είμαι 35 χρόνια συνδικαλιστής, ουδέποτε καθίσαμε στο τραπέζι με αυτούς τους ανθρώπους και είναι κρίμα να ερχόμαστε σε αντιπαράθεση».

«Πρέπει να γίνει συντεταγμένα διάλογος, αλλά το ΚΚΕ αντέδρασε στο άκουσμα της λέξης», είπε ο αγροτοσυνδικαλιστής, εκτιμώντας ότι ο διάλογος με τον πρωθυπουργό θα γίνει «μετά τις 10 Ιανουαρίου».

«Θα κλείσουμε 45-50 ημέρες στον δρόμο. Αυτό το κόμμα (ΚΚΕ) δεν θέλει να λύνει προβλήματα, θέλει να ταλαιπωρεί τις αστικές κοινωνίες», είπε, προσθέτοντας: «Έχει ανθρώπους σε κάθε μπλόκο. Εμείς εδώ τους έχουμε απομονώσει, βρίσκονται 10 χλμ. Μακριά.

Σχολιάζοντας την επικείμενη πανελλαδική σύσκεψη, είπε ότι δεν θα δώσει το «παρών», δηλώνοντας: «Προς Θεού, δεν έχουμε καμία δουλειά… Τι σκοπό έχει αυτή η συνάντηση;».

Ακόμη, ο αντιπρόεδρος του Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου, Γιάννης Καρτάλης, είπε: «Τι είναι αυτό που ενοχλεί; Ο κ. Μαρούδας το λέει κάθε μέρα, όταν δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να πάμε σε διάλογο. Τι είναι αυτό που ενοχλεί; Υπάρχει κανένας εδώ που θέλει να μείνει εδώ μέχρι το Πάσχα; Πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις».