Νεκρός είναι ο 50χρονος άνδρας που νωρίτερα σήμερα έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει στις μπάρες της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο άνδρας ήταν μόνος του στο αυτοκίνητο.

Την ώρα του δυστυχήματος στην περιοχή έβρεχε και το οδόστρωμα ήταν ολισθηρό. Το Ι.Χ. αυτοκίνητό του είχε κατεύθυνση προς Κόρινθο και έπειτα από την ανατροπή του οχήματος στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων, η Πυροσβεστική κατέβαλε προσπάθειες για να τον απεγκλωβίσει. Ωστόσο, ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε τελικά χωρίς τις αισθήσεις του και έχασε τη ζωή του, όπως αναφερει δημοσίευμα του agioitheodoroi.com.