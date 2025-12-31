Εκτροπή οχήματος σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, με τον οδηγό να ανασύρεται χωρίς τις αισθήσεις του.

Η Πυροσβεστική σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ανέφερε:

«Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε άνδρας από ΕΙΧ όχημα, συνεπεία εκτροπής του οχήματος και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο 63ο χλμ. της Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών. Επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα».