Ιρανοί διαδηλωτές επιχείρησαν την Τετάρτη να εισβάλουν σε κτήριο τοπικής διοίκησης στη νότια επαρχία Φαρς, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, κατά την τέταρτη ημέρα διαδηλώσεων για το αυξημένο κόστος ζωής, οι οποίες οδήγησαν την κυβέρνηση σε μια ασυνήθιστη πρόταση διαλόγου.

Οι κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν την Κυριακή από εμπόρους στην Τεχεράνη λόγω του υψηλού πληθωρισμού και της ραγδαίας υποτίμησης του ιρανικού ριάλ, μέχρι την Τρίτη είχαν επεκταθεί σε αρκετά πανεπιστήμια της πρωτεύουσας. Την Τετάρτη καταγράφηκε η απόπειρα εισβολής στο κυβερνητικό κτήριο.

«Πριν από λίγες ώρες, μια οργανωμένη ομάδα προσπάθησε να εισέλθει στο κτήριο της νομαρχίας στην πόλη Φάσα. Η επίθεση απέτυχε με την παρέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας», μετέδωσαν τα κρατικά μέσα. «Η επικεφαλής των ταραχοποιών, μια 28χρονη γυναίκα, συνελήφθη».

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε, επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο, ότι τέσσερις «επιτιθέμενοι» τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ τρία μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν κατά το περιστατικό.

Βίντεο που προβλήθηκε από κρατικά μέσα δείχνει ομάδα ανθρώπων να προσπαθεί να σπάσει την πύλη του κτηρίου. Το Reuters επιβεβαίωσε την τοποθεσία του βίντεο, αλλά δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τον χρόνο καταγραφής του.

https://twitter.com/ChayasClan/status/2006269834384790010

Ο κυβερνήτης της Φάσα δήλωσε στα κρατικά μέσα ότι «οι διαδηλώσεις προκλήθηκαν από τον πληθωρισμό και τις οικονομικές συνθήκες. Σε αυτές συμμετείχαν άτομα επηρεασμένα από εχθρικά κανάλια και μέσα ενημέρωσης… η κατάσταση έχει πλέον επανέλθει στο φυσιολογικό».

Οι ιρανικές αρχές έχουν στο παρελθόν απαντήσει σε διαμαρτυρίες για ζητήματα όπως οι τιμές, η ξηρασία, τα δικαιώματα των γυναικών και οι πολιτικές ελευθερίες με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και μαζικές συλλήψεις.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει έναν «μηχανισμό διαλόγου» με τους επικεφαλής των διαδηλώσεων. Πρόκειται για τις πρώτες μεγάλες κινητοποιήσεις μετά τα ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν τον Ιούνιο, τα οποία είχαν προκαλέσει κύμα πατριωτικής συσπείρωσης. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη πώς θα λειτουργήσει αυτός ο μηχανισμός.

Η ιρανική οικονομία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα εδώ και χρόνια, μετά την επαναφορά των αμερικανικών κυρώσεων το 2018, όταν ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε, κατά την πρώτη του θητεία, από τη διεθνή συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Το ιρανικό ριάλ έχει χάσει σχεδόν το μισό της αξίας του έναντι του δολαρίου το 2025, ενώ ο πληθωρισμός έφτασε το 42,5% τον Δεκέμβριο, σε μια χώρα όπου τα τελευταία χρόνια ξεσπούν επανειλημμένα κοινωνικές αναταραχές.

Τον Σεπτέμβριο επανήλθαν οι κυρώσεις του ΟΗΕ, ενώ τον Οκτώβριο το Reuters ανέφερε ότι οι ιρανικές αρχές πραγματοποίησαν σειρά υψηλού επιπέδου συσκέψεων για την αντιμετώπιση της οικονομικής αστάθειας, την εξεύρεση τρόπων παράκαμψης των κυρώσεων και τη διαχείριση της λαϊκής δυσαρέσκειας.

Το 2022, το Ιράν είχε βιώσει εκτεταμένες διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα λόγω αυξήσεων στις τιμές, συμπεριλαμβανομένου του ψωμιού, βασικού διατροφικού αγαθού.

Την ίδια περίοδο και μέσα στο 2023, το θεοκρατικό καθεστώς της χώρας αντιμετώπισε τις εντονότερες αναταραχές των τελευταίων ετών, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από τον θάνατο της νεαρής Ιρανοκουρδικής γυναίκας Μαχσά Αμινί, ενώ βρισκόταν υπό κράτηση της αστυνομίας ηθών, που επιβάλλει αυστηρό κώδικα ενδυμασίας στις γυναίκες.