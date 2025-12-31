Το νέο έτος θα μπει με απόλυτα χειμωνιάτικο καιρό, καθώς το κρύο θα είναι «τσουχτερό» και θα φέρει χιόνια και στα ορεινά της χώρας που δεν έχει ήδη χιονίσει. Η λεγόμενη «ψυχρή εισβολή» μας δείχνει τα «δόντια» της σε αρκετές περιοχές της χώρας όπου ήδη το έχει στρώσει.

Αυτά τα δεδομένα θα ισχύουν μέχρι και την Παρασκευή, γιατί από το Σαββατοκύριακο και μετά η θερμοκρασία θα πάρει τον ανήφορο και πάλι, φτάνοντας κατά τόπους και τους 18 βαθμούς, όπως για παράδειγμα προβλέπεται για την Αττική. Οι ισχυροί νοτιάδες θα σπρώξουν τη θερμοκρασία προς τα επάνω.

Στην Αττική κατά τόπους πέφτει χιονόνερο και λίγο χιόνι, χωρίς, ωστόσο, τα φαινόμενα να είναι ιδιαίτερα έντονα. Χιόνι έπεσε και στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, στο Καπανδρίτι, αλλά και στην Πάρνηθα, όπου διακόπηκε η κυκλοφορία από το ύψος του καζίνο.

Η Εύβοια είναι η περιοχή που θα δεχτεί τις περισσότερες χιονοπτώσεις από αυτό το κύμα της ψυχρής εισβολής. Ήδη το έχει στρώσει σε χωριά του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων από τη Στενή προς τους Στρόπωνες, στον Άγιο, αλλά και στη Σέττα του Δήμου Ερέτριας. Η θερμοκρασία παίρνει την κατιούσα όσο προχωρά η μέρα και δεν αποκλείεται το θερμόμετρο να δείχνει κάτω από το μηδέν στην αλλαγή του χρόνου. Δείτε βίντεο από τα χιόνια στην Εύβοια:

Χαρακτηριστικές και πολύ ιδιαίτερες είναι οι εικόνες που έρχονται από τη Σκόπελο με τα χιόνια να κάνουν αισθητή την παρουσία τους:

Τα πρώτα χιόνια έπεσαν και στην Καστανιά Στυμφαλίας. Η κυκλοφορία των οχημάτων στον επαρχιακό δρόμο στο διάσελο της Καστανιάς διεξάγεται χωρίς προβλήματα. Δείτε βίντεο:

Χιόνια έπεσαν από το πρωί και στα Καλάβρυτα. Πυκνή είναι η χιονόπτωση στον δρόμο προς το χιονοδρομικό με τη θερμοκρασία το μεσημέρι να πέφτει στους -2 βαθμούς Κελσίου.

Το χιόνι τίμησε και το Άγιο Όρος, και το χιονισμένο τοπίο παρουσίασε σε βίντεο στο Facebook ο Διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής. «Το Άγιο Όρος χαρούμενο και φωτεινό!» έγραψε για το βίντεο ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Ισχυρή βροχόπτωση καταγράφηκε το απόγευμα της παραμονής Πρωτοχρονιάς στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η ψυχρή εισβολή αναμένεται να λάβει τέλος και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τους 20 βαθμούς στη νότια χώρα από τους -15 που θα κατρακυλήσει στα βόρεια το γλυκοχάραμα του 2026.