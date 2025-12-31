Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς έπληξαν την αποθήκη καυσίμων Τεμπ στη ρωσική πόλη Ρίμπινσκ, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU)

Σε δηλώσεις του ο αξιωματούχος είπε ότι η επίθεση στην εγκατάσταση, την οποία η SBU αναφέρει ως βασικό κόμβο τροφοδοσίας καυσίμων, προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά.

Ο ανώτατος στρατηγός της Ρωσίας έδωσε εντολή στις στρατιωτικές δυνάμεις να συνεχίσουν να δημιουργούν ζώνες ασφαλείας στις περιοχές Σούμι και Χάρκοβο της Ουκρανίας, προκειμένου να προστατεύσουν τους πολίτες στις γειτονικές περιοχές Κούρσκ και Μπέλγκοροντ της Ρωσίας από τις ουκρανικές επιθέσεις.

Ο ανώτατος στρατηγός της Ρωσίας διατάζει τα στρατεύματα να συνεχίσουν να δημιουργούν «ζώνες ασφαλείας» στην Ουκρανία

Ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε ένα διοικητήριο που ανήκει στη ρωσική στρατιωτική ομάδα «Βορράς», όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας την Τετάρτη.

Το υπουργείο δεν ανέφερε πότε ο Γκεράσιμοφ έκανε τις δηλώσεις αυτές ούτε πού βρίσκεται το αρχηγείο.

Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από την Ουκρανία στις δηλώσεις του Γκεράσιμοφ, αλλά το Κίεβο έχει καταδικάσει επανειλημμένα τις προσπάθειες της Μόσχας να δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας στο έδαφός της, κατηγορώντας τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί το πρόσχημα των ζωνών ασφαλείας για να καταλάβει παράνομα μεγαλύτερο μέρος του εδάφους της.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι τα σχέδια της Μόσχας για το Σούμι και το Χάρκοβο είναι «τρελά» και θα αντιμετωπιστούν με αντίσταση, καθώς η Ουκρανία υπερασπίζεται τις δύο περιοχές.

Ο Γκεράσιμοφ δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει περίπου 950 τετραγωνικά χιλιόμετρα (366 τετραγωνικά μίλια) στις δύο επαρχίες, συμπεριλαμβανομένων 32 οικισμών.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τις δηλώσεις του σχετικά με το πεδίο της μάχης.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επιβεβαίωσε την ιδέα των ζωνών ασφαλείας μετά την αιφνιδιαστική εισβολή της Ουκρανίας στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας τον Αύγουστο του 2024, την οποία οι δυνάμεις της Μόσχας απώθησαν μετά από μήνες σφοδρών μαχών, με βαριές απώλειες και από τις δύο πλευρές.

Σε συνάντηση στο Κρεμλίνο στις 29 Δεκεμβρίου, ο Πούτιν χαρακτήρισε πολύ σημαντική την προσπάθεια δημιουργίας ζωνών ασφαλείας και δήλωσε ότι πρέπει να συνεχιστεί και το νέο έτος.