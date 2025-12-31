Με αστυνομική συνοδεία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων μια 13χρονη που κάπνισε κάνναβη, με τις αρχές να συλλαμβάνουν δύο ανήλικους.

Πιο αναλυτικά, η 13χρονη συναντήθηκε με δύο Αιγύπτιους, ηλικίας 17 και 16 ετών, οι οποίοι φέρεται να της έδωσαν κάνναβη και έχουν συλληφθεί, αλλά με την κατηγορία της απόπειρας βιασμού.

Σύμφωνα με την εκπομπή Live News, στην οποία μίλησε και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, για το συγκεκριμένο θέμα, υπάρχουν δύο εκδοχές για την υπόθεση.

Η πρώτη εκδοχή αναφέρει ότι η ανήλικη γνώρισε μέσω των social media τα δύο μεγαλύτερα αγόρια, συναντήθηκαν, εκείνη έκανε κάνναβη και λιποθύμησε, με τη μητέρα της να την εντοπίζει χάρη στο έξυπνο ρολόι της.

Η δεύτερη εκδοχή, όμως, αναφέρει πως η 13χρονη ήδη γνώριζε τους Αιγύπτιους και μαζί με φίλη της -δεν αποκαλύπτεται η ηλικία της- κανόνισαν να συναντηθούν στο σπίτι των αγοριών, όπως και έγινε.

Εκεί κάπνισαν κάνναβη και η 13χρονη λιποθύμησε, με αποτέλεσμα να ξυπνήσει το πρωί, χωρίς να θυμάται τι προηγήθηκε. Κάποια στιγμή ενημερώθηκε η μητέρα της που προχώρησε σε καταγγελία και τότε η αστυνομία συνέλαβε τους δύο Αιγύπτιους με την κατηγορία της απόπειρας βιασμού της 13χρονης.

Το κορίτσι βρίσκεται με αστυνομική συνοδεία στο Παίδων και αναμένεται να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ η υπόθεση ερευνάται.