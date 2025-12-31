Τραγωδία σημειώθηκε στα Χανιά με μια 27χρονη να φεύγει από τη ζωή παραμονές Πρωτοχρονιάς.

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, μιλώντας στο cretalive.gr είπε ότι η νεαρή γυναίκα εισήχθη στο νοσοκομείο με συμπτώματα υψηλού πυρετού και νοσηλεύτηκε στην Παθολογική Κλινική, όπου οι θεράποντες ιατροί προχώρησαν στις προβλεπόμενες εξετάσεις και παρακολούθηση της κατάστασής της.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της αντιμετώπισε σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στην Καρδιολογική Κλινική, όπου αρχικά καταγράφηκε βελτίωση της κλινικής της εικόνας. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και η 27χρονη κατέληξε.

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου της, η διοίκηση του νοσοκομείου και οι ιατροί έχουν ζητήσει τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.