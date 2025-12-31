Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, δεσμεύτηκε να επανενώσει την Κίνα με την Ταϊβάν στην ετήσια πρωτοχρονιάτικη ομιλία του στο Πεκίνο.

Μιλώντας μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση εντατικών κινεζικών στρατιωτικών ασκήσεων γύρω από την Ταϊβάν, ο Σι δήλωσε: «Η επανένωση της μητέρας πατρίδας μας, ως τάση της εποχής, είναι αναπόφευκτη».

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν, ένα αυτοδιοικούμενο νησί, ως τμήμα της επικράτειάς της και εδώ και χρόνια έχει δεσμευτεί να την προσαρτήσει, ακόμη και με τη χρήση βίας εάν κριθεί αναγκαίο.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκφράζουν ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία για τις αυξανόμενες δυνατότητες των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων να εξαπολύσουν μια τέτοια επίθεση, εφόσον ο Σι κρίνει ότι έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός της Κίνας πραγματοποίησε στρατιωτικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά γύρω από την Ταϊβάν, προσομοιώνοντας τον αποκλεισμό των βασικών λιμανιών και αναπτύσσοντας το ναυτικό, την αεροπορία, τις πυραυλικές δυνάμεις και την ακτοφυλακή ώστε να περικυκλώσουν το κύριο νησί της Ταϊβάν. Οι ασκήσεις, με την ονομασία «Justice Mission 2025», πραγματοποιήθηκαν πιο κοντά στην Ταϊβάν σε σύγκριση με προηγούμενες και περιλάμβαναν τουλάχιστον 89 πολεμικά αεροσκάφη, τον υψηλότερο αριθμό εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

Αναλυτές ανέμεναν τις ασκήσεις πριν από το τέλος του έτους, ωστόσο Κινέζοι σχολιαστές τις συνέδεσαν και με την πρόσφατη έγκριση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ πώλησης όπλων ύψους-ρεκόρ 11 δισ. δολαρίων (8 δισ. λιρών) προς την Ταϊβάν.

Μιλώντας στο Πεκίνο το βράδυ της Τετάρτης, ο Σι δήλωσε ότι η Κίνα «αγκαλιάζει τον κόσμο με ανοιχτές αγκάλες» και αναφέρθηκε σε σειρά πολυμερών διασκέψεων που φιλοξένησε φέτος το Πεκίνο, μεταξύ αυτών και η Σύνοδος του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης τον Αύγουστο, κατά την οποία ηγέτες όπως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συγκεντρώθηκαν στην Τιαντζίν, λιμάνι κοντά στο Πεκίνο.

Η μετάδοση της ομιλίας του Σι από τα κρατικά κινεζικά μέσα συνοδευόταν από πλάνα της μεγαλύτερης στρατιωτικής παρέλασης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Κίνα, η οποία έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο για τη συμπλήρωση 80 ετών από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Κατά τη διάρκεια της παρέλασης, η οποία θεωρήθηκε επίδειξη ακατέργαστης στρατιωτικής ισχύος, ο Σι, ο Πούτιν και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν στάθηκαν δίπλα-δίπλα στο Πεκίνο – μια γεωπολιτική σύμπλευση που έχει χαρακτηριστεί ως «άξονας αναταραχής».

Κεντρικό στοιχείο του οράματος του Σι για μια νέα παγκόσμια τάξη είναι η προσάρτηση της Ταϊβάν και η υποστήριξη άλλων χωρών στην αναγνώριση της Ταϊβάν ως τμήματος της «Μίας Κίνας», που κυβερνάται από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας στο Πεκίνο, κάτι που η πλειονότητα των κατοίκων της Ταϊβάν απορρίπτει.

Στην ομιλία του, ο Σι αναφέρθηκε επίσης στην «Ημέρα Επιστροφής της Ταϊβάν», μια ημέρα μνήμης που καθιερώθηκε το 2025 για να σηματοδοτεί την επέτειο της λήξης της ιαπωνικής αποικιακής κυριαρχίας στην Ταϊβάν το 1945. Την ίδια χρονιά, η Ταϊβάν ψήφισε νόμο που αναγνωρίζει την ημερομηνία αυτή, την 25η Οκτωβρίου, ως εθνική αργία. Η κληρονομιά του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου αποτέλεσε βασικό θέμα της πολιτικής ρητορικής τόσο στην Κίνα όσο και στην Ταϊβάν φέτος. Η Κίνα έχει τονίσει τον ρόλο της στην ήττα της Ιαπωνίας στον πόλεμο, κάτι που θεωρεί ότι έχει υποτιμηθεί στη Δύση. Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, εκφώνησε φέτος μια αιχμηρή ομιλία, συγκρίνοντας την Ταϊβάν με τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες της δεκαετίας του 1930 που αντιμετώπιζαν την απειλή της ναζιστικής Γερμανίας.

Ο Σι εξήρε επίσης την πρόοδο της Κίνας στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας κατά τη διάρκεια του έτους, αναφέροντας μεταξύ άλλων ρομπότ kickboxing και την αποστολή εξερεύνησης κομητών Tianwen-2, η οποία εκτοξεύθηκε τον Μάιο. Παράλληλα, υπογράμμισε τη διεθνή επιτυχία κινεζικών πολιτιστικών εξαγωγών, όπως το βιντεοπαιχνίδι Black Myth: Wukong και η ταινία κινουμένων σχεδίων Ne Zha 2.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Σι απευθύνθηκε σε συνεδρίαση ανώτερων στελεχών του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου ανάπτυξης του ΑΕΠ κατά 5%.