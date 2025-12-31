Στην προσπάθειά του να εξαπατήσει έναν πελάτη, ένας διανομέας φαγητού ξεπέρασε κάθε όριο, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Συχνά, όταν οι εργαζόμενοι της DoorDash στις ΗΠΑ παραδίδουν μια παραγγελία, τραβούν μια φωτογραφία ως απόδειξη ότι το φαγητό έφτασε στον σωστό παραλήπτη. Ωστόσο, ένας επιτήδειος διανομέας φαίνεται πως ήθελε να πληρωθεί χωρίς να κάνει τη δουλειά του.

Λίγο αφότου αποδέχτηκε την παραγγελία, ο υπάλληλος ενημέρωσε τον πελάτη ότι το φαγητό είχε παραδοθεί. Παρ’ όλα αυτά, η «απόδειξη παράδοσης» έμοιαζε με εικόνα που είχε δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη.

Θύμα του περιστατικού ήταν ο Μπερν Χόμπαρτ, ο οποίος μοιράστηκε την παράξενη εμπειρία του στην πλατφόρμα X. Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της πραγματικής του εξώπορτας δίπλα στη ψεύτικη εικόνα που του έστειλε ο διανομέας, έγραψε: «Απίστευτο. Ο οδηγός της DoorDash αποδέχτηκε την παραγγελία, την επισήμανε αμέσως ως παραδοθείσα και υπέβαλε μια εικόνα που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη με μια παραγγελία DoorDash (αριστερά) στην εξώπορτά μας (δεξιά)».

Amazing. DoorDash driver accepted the drive, immediately marked it as delivered, and submitted an AI-generated image of a DoorDash order (left) at our front door (right). pic.twitter.com/aGHQx9eexi — Byrne Hobart (@ByrneHobart) December 27, 2025

Αν και η εικόνα που παρήγαγε η τεχνητή νοημοσύνη θεωρήθηκε εντυπωσιακή, το περιστατικό δεν είναι κάτι που θα ήθελε να ζήσει κανένας πεινασμένος πελάτης που μετρά τα λεπτά μέχρι να φτάσει το φαγητό του.

Σύμφωνα με τον Χόμπαρτ, η DoorDash αντέδρασε σωστά. Σε απάντηση στο αρχικό του νήμα, το οποίο συγκέντρωσε περισσότερες από 9 εκατομμύρια προβολές, έγραψε: «Η DoorDash, φυσικά, έστειλε άμεσα αντικατάσταση χωρίς κόστος… όλα διορθώθηκαν», συνοδεύοντας τη δημοσίευση με φωτογραφία της σακούλας του φαγητού και ένα ανθρώπινο χέρι από πάνω. Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και σχόλια στο διαδίκτυο.

Μεταξύ των σχολίων ήταν και τα εξής:

«Δηλαδή το έκανε όλο αυτό για ένα poke bowl;»

«Τυχερός, εγώ έχω δώσει μάχες ημερών με την Uber Eats για λιγότερα».

«Αξίζει καν αυτό που έκανε; Θα τον αποκλείσουν γι’ αυτό, έτσι δεν είναι;»

Σε όσους αμφισβήτησαν την αυθεντικότητα της ανάρτησής του, ο Χόμπαρτ απάντησε με χιούμορ, δημοσιεύοντας ένα «FAQ» νήμα, στο οποίο διευκρίνισε ότι το περιστατικό συνέβη πράγματι.

Δυστυχώς, δεν πρόκειται για το πρώτο περιστατικό αδιανόητης συμπεριφοράς από διανομέα. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, οδηγός της DoorDash καταγράφηκε σε βίντεο να ρίχνει μια φτερούγα κοτόπουλου στο τσιμέντο, να το σηκώνει και να το βάζει ξανά στο κουτί της παραγγελίας.

Ευτυχώς, η πελάτισσα από τη Φλόριντα, Τρίνα Μπράουν, διέθετε κάμερα Ring που κατέγραψε το συμβάν, διαφορετικά δεν θα το είχε αντιληφθεί ποτέ. «Αν δεν μπορεί να παραδίδει φαγητό με τη δέουσα προσοχή, ίσως θα έπρεπε να κάνει κάτι άλλο. Επίσης, εκ μέρους της DoorDash, δεν είμαι σίγουρη ποια είναι η εκπαίδευση που παρέχεται, αλλά ίσως είναι ώρα να φέρουν τους οδηγούς για εκπαίδευση ή να απαιτήσουν κάποια μορφή κατάρτισης», δήλωσε η Μπράουν στο WJXT.