Με σκυφτό το κεφάλι έφτασε το πρωί της Τρίτης στα δικαστήρια προκειμένου να απολογηθεί ο 60χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της μητέρας του, της Ελένης Παπαδοπούλου, ενώ γείτονες και συγγενείς μιλούν για το «μαρτύριο» που φαίνεται πως ζούσε η άτυχη γυναίκα.

Ο ίδιος αρνείται ότι έχει διαπράξει τη δολοφονία, ισχυριζόμενος ότι ο θάνατος της μητέρας του οφείλεται σε ατύχημα. Αυτό αναμένεται να υποστηρίξει και ενώπιον του ανακριτή, σύμφωνα με πληροφορίες.

«Το τραγικό είναι ότι το είχα προβλέψει και το είχαμε συζητήσει με τη μητέρα μου σε καθημερινή βάση αυτό το πράγμα. Και της έλεγα ρε μάνα θα βάλεις φωτιά εδώ πέρα, είναι και τα παιδιά από πάνω μέσα στο σπίτι, θα γίνει… Και έγινε όπως το είχα προβλέψει δυστυχώς», έλεγε ο γιος της 87χρονης στο «Φως στο Τούνελ».

Την είχε κλειδωμένη

Από το 2007, όταν και απεβίωσε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Παπαδόπουλος, η 87χρονη άρχισε να κλείνεται στον εαυτό της. Τα χρόνια περνούσαν και λίγο μετά τον κορωνοϊό ο μόνος που την επισκεπτόταν ήταν ο γιος της, με γείτονες να αποκαλύπτουν πως την κλείδωνε μέσα και δεν την άφηνε να βγει, σύμφωνα με το Mega.

«Η μητέρα του ήταν παραμελημένη. Οι αντιπαραθέσεις της με τον γιο της ήταν πολύ έντονες κι εκείνος την έβριζε έντονα. Μάλιστα, η γυναίκα μου είχε εκφράσει τη στεναχώρια της για το γεγονός ότι ο γιος της την κλείδωνε στο σπίτι και μου είχε ζητήσει να μεσολαβήσω για να του αλλάξω γνώμη», ανέφερε γειτόνισσα της άτυχης 87χρονης.

Ο γιος διαχειριζόταν ακόμη και τη σύνταξή της, της αγόραζε τα πράγματα που πίστευε ότι χρειαζόταν και της έστελνε με ντελίβερι φαγητό.

Εκτός από τη μοναξιά που μπορεί να βίωνε αυτή η γυναίκα, η απόφαση του να την κλειδώνει μέσα και να περνά ατελείωτες ώρες μόνη οδήγησε πολλές φορές την Πυροσβεστική στο σπίτι της για παροχή βοήθειας.

Συγκεκριμένα, στις 6 Οκτωβρίου 2021, στις 5 Νοεμβρίου 2021 και στις 18 Δεκεμβρίου 2021, πλήρωμα της Πυροσβεστικής πήγε στο οροφοδιαμέρισμα της 87χρονης καθώς είχε πέσει και δεν υπήρχε κανείς να την σηκώσει.

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις

Στις 18 Δεκεμβρίου η άτυχη γυναίκα βρισκόταν πεσμένη στο πάτωμα για πολλές ώρες, ανήμπορη να επικοινωνήσει με κάποιον.

Ο γιος της δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της και έτσι στο σπίτι πήγε μια γυναίκα που την φρόντιζε κάποιες ώρες και κάλεσε την πυροσβεστική για βοήθεια.

Οι καβγάδες ανάμεσά τους ήταν έντονοι και συχνοί. Ο γιος έλεγε πως ο μόνος λόγος που τσακώνονταν ήταν για το τσιγάρο.

Αλλά άνθρωποι από το στενό περιβάλλον αναφέρουν πως η μητέρα του τον πίεζε να βρει μια σταθερή δουλειά για να καλύψει τα χρέη που είχε δημιουργήσει.

«Με τη θεία μου μιλούσαμε συχνά. Εκτός του ότι ήταν αξιοπρεπής, τον λάτρευε. Και τα έκρυβε. Αυτό λέμε. Τουλάχιστον ας μας έλεγε κάτι, ότι, ξέρεις “κακοποιούμαι”, κάτι. Εκείνος ήταν με τα rave party που έκανε σε ένα κτήμα που είχε στα Οινόφυτα. Και λέει ότι εκεί πρέπει να πέθανε και κάποια κοπέλα από τα ναρκωτικά. Αν συνέβαιναν αυτά, η θεία μου τα έκρυβε. Η μητέρα του γιατί να έχει χρέη; Έπαιρνε τη βουλευτική αποζημίωση, την υπουργική, ήταν και γιατρός ο μπαμπάς», τόνισε η ανιψιά της 87χρονης γυναίκας.

Η μεγάλη περιουσία όπως φαίνεται εξαφανίστηκε με τα χρόνια. Στο σπίτι της χήρας του υπουργού δεν υπήρχαν πλέον αντικείμενα αξίας καθώς, όπως λέει, τα ξεπουλούσε εκείνη για να αγοράζει τσιγάρα.

«Και είχαμε με αυτό διαμάχη, οπότε είχε πουλήσει πράγματα και έβαζε τους γείτονες να πηγαίνουν να της παίρνουν κρυφά τσιγάρα», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου.

Συγγενείς αναφέρουν πως ο γιος δεν εμφανίστηκε καν την ημέρα της κηδείας αλλά και σε κανένα από τα μνημόσυνα που έγιναν μέσα σε αυτή την τετραετία.