Η πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Κολωνάκι ήταν τελικά δολοφονία.

Αύριο απολογείται ο 60χρονος γιος της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου, ο οποίος κατηγορείται ότι νάρκωσε την 87χρονη μητέρα του, την έκαψε ζωντανή και έπαιζε θέατρο για 4 ολόκληρα χρόνια.

Η 87χρονη Ελένη Παπαδοπούλου έχασε με τρόπο φρικτό τη ζωή της. Όλοι τότε μιλούσαν για ατύχημα. «Άκουγα φωνές πολλές φωνές. Σειρήνες, αστυνομία, σε χρόνο ρεκόρ. Είδα φωτιά και αμέσως 25 αυτοκίνητα», είχε αναφέρει τότε, στις 29 Ιανουαρίου του 2022, αυτόπτης μάρτυρας.

Ακόμα και τα πιο κοντινά της πρόσωπα ήταν περιέργως πεπεισμένα πως η φωτιά προκλήθηκε από τσιγάρο καθώς η γυναίκα ήταν φανατική καπνίστρια. «Αυτό που συνέβη είναι ότι ή ξεψύχησε και είχε το τσιγάρο της και έμεινε εκεί που ήταν, ή από τους καπνούς λίγο λίγο την είχε πάρει ο ύπνος, και δεν ξύπνησε και αποκοιμήθηκε από τον καπνό. Ένα από τα δύο συνέβησαν», είχε δηλώσει ο γιος της 87χρονης.

Το πόρισμα της Πυροσβεστικής όμως αποκάλυψε τη φρικτή αλήθεια. Μιλούσε ξεκάθαρα για ύπαρξη εύφλεκτου υγρού, ανάφλεξη με γυμνή φλόγα και πρόθεση εμπρησμού. Κάποιος δηλαδή περιέλουσε με βενζίνη την ηλικιωμένη γυναίκα και την πυρπόλησε όχι μόνο για να σκοτώσει αλλά και για να εξαφανίσει.

Μέχρι και πριν λίγες μέρες επέμενε στο σενάριο της αυτανάφλεξης, επικαλούμενος ντοκιμαντέρ που είχε δει στην τηλεόραση. «Είναι το φαινόμενο αυτό, το έχω δει σε κάποια ντοκιμαντέρ στο National Geographic, που είναι το spontaneous combustion, η στιγμιαία αυτανάφλεξη που λένε, όπου βρίσκουν ανθρώπους που έχουν καεί σε ένα κρεβάτι, ίσως έχει καεί το μισό σώμα, το σπίτι είναι μαυρισμένο, έχει σβήσει η φωτιά, και δεν έχει καεί το υπόλοιπο», τόνιζε στις 22 Δεκεμβρίου ο γιος του θύματος. Και έστελνε μηνύματα όταν οι αποκαλύψεις έδειχναν ξεκάθαρα δολοφονική ενέργεια. «Από που προκύπτει ότι δεν ήταν φωτιά από τσιγάρο; Παρακαλώ εξετάστε το ενδεχόμενο της αυτανάφλεξης. Σας στέλνω να το δείτε…», ανέφερε ένα εκ των μηνυμάτων του 60χρονου.

Όταν όμως τα εργαστήρια μίλησαν και έδειξαν πως η 87χρονη τελικά ήταν βαριά ναρκωμένη και πιθανότατα νεκρή πολύ πριν ξεσπάσει η φωτιά τότε η στάση του άλλαξε. «Τώρα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας αλλά και της πιθανής αυτοκτονίας με κατάποση χαπιών και αυτοπυρπόληση με εύφλεκτο υγρό πριν ξεψυχήσει», έλεγε αργότερα.

Τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες με τον ίδιο να παραμένει ατάραχος. Δεν ζήτησε εξηγήσεις και τους ακολούθησε χωρίς να πει λέξη.

Η περιγραφή του γιου προκαλεί ανατριχίλα

Ο τρόπος με τον οποίο περιέγραφε τα γεγονότα, προκαλεί ανατριχίλα. «Να σας περιγράψω. Είναι τραγική…, πολύ τραυματική εμπειρία βεβαίως, δεν μπορώ να το ξεπεράσω αυτό που έπαθα», είπε… γελώντας ο 60χρονος. «Με το που ανοίγω την πόρτα, ξαφνικά κάνει “μπουυυφ” και βγήκε όλη η φλόγα. Έπεσα στα τέσσερα εγώ και προσπάθησα να μπω μπουσουλώντας όπως βλέπω στις ταινίες. Αλλά δεν μπόρεσα ούτε μισό μέτρο να μπω στο χολ μέσα, γιατί καιγόταν το σπίτι όλο», συνέχισε στην περιγραφή ο 60χρονος. Και συνέχισε γελώντας: «Οι πυροσβέστες βέβαια μου είπαν ότι αυτό είχε γίνει πολλές ώρες πριν, το συμβάν, και σιγόκαιγε μέσα και όλο το σπίτι έχει μαυρίσει. Μάλιστα έχω αφήσει και έτσι».

Με την ίδια ψυχραιμία είχε μιλήσει και στους πυροσβέστες εκείνα τα δραματικά λεπτά. Όταν δηλαδή ανέβαιναν να σώσουν την μητέρα του από τις φλόγες και εκείνος κατέβαινε τις σκάλες για να τους ενημερώσει. «Έβλεπα από τα παράθυρα να βγαίνουν μεγάλες φλόγες. Το πυροθερμικό φορτίο ήταν πολύ μεγάλο. Από το κλιμακοστάσιο είδα να κατεβαίνει γρήγορα ένα άνδρας. Πριν προλάβω να του μιλήσω, μου είπε με ψυχραιμία ότι είναι η μητέρα του στο διαμέρισμα που καίγεται. Εγώ προσωπικά δεν αντιλήφθηκα οσμή εύφλεκτου υγρού αλλά φορούσα αναπνευστική συσκευή. Ο συνάδελφος μου, που δεν φορούσε, μου είπε ότι αντιλήφθηκε οσμή εύφλεκτου υγρού», σχολίασε πυροσβέστης που βρέθηκε στο σημείο την ημέρα της πυρκαγιάς.

Ο πυροσβέστης που δεν φορούσε μάσκα αισθάνθηκε έντονη οσμή, κάτι που ο γιος αρνιόταν κατηγορηματικά. Αναφορικά με την μυρωδιά από τη φωτιά ο 60χρονος υποστήριξε και πάλι…γελώντας: «Όχι, όχι, όχι. Θα καταλάβαινα γιατί ξέρω από αυτά, είμαι επιστήμονας, βιολόγος και της εκπομπής σας θαυμαστής και του Mr. Monk». Παρά τα όσα έλεγε ο γιος, τα δεδομένα ήταν αμείλικτα. Στα ρούχα της γυναίκας ανιχνεύτηκε ο επιταχυντής καύσης, αλλά το μονοξείδιο του άνθρακα μετρήθηκε σε φυσιολογικό επίπεδο για μια φανατική καπνίστρια, μόλις 5%.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Την ίδια στιγμή, επιθυμούσε την πώληση του διαμερίσματος στο Κολωνάκι, ένα σχέδιο στο οποίο η μητέρα του αντιδρούσε έντονα.

Όσα δήλωσε η μεσίτρια

«Τα ραντεβού κλείναμε. Η μόνη συζήτηση που έκανα εγώ ήταν «γειά σας. Μπορούμε να δούμε το σπίτι αύριο το μεσημέρι;». «Ναι». Πηγαίναμε. Δεν είχαμε ούτε συνεννόηση σε κάτι άλλο ούτε τίποτα. Πάντα, κατά τα λεγόμενά του, ήταν σε ένα δωμάτιο που λογικά ήταν χώρος υπνοδωματίου που μας έλεγε, αν θέλετε σας παρακαλώ για να μην την ενοχλήσουμε, γιατί όντως πηγαίναμε πάντα μεσημέρια, να μην δούμε ένα δωμάτιο, ένα υπνοδωμάτιο είναι. Αν έλεγε κάποιος όμως θεωρώ, όχι εγώ θέλω να το δω, θα μας άνοιγε», ανέφερε η μεσίτρια.

«Δεν ήταν αρνητικός. Εμείς σεβόμαστε την επιθυμία του. Την μαμά του την είχαμε ακούσει μία φορά που τον ρώταγε ποιος είναι. «Είμαι εδώ λέει με κάποιους κυρίους» είχε πει. Δεν καθόταν να της δώσει αναφορά ή να πιάσει εκείνη την ώρα συζήτηση μαζί της», συνέχισε η μεσίτρια.