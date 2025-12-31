Η Όλγα Δούρου είναι η νέα αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, μετά τον «ανασχηματισμό» που έκανε ο Χάρης Δούκας για το 2026. Η Ρωξάνη Μπέη, πρώτη σε σταυρούς δημοτική σύμβουλος, η οποία είχε ως τώρα αυτόν τον ρόλο, θα προταθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την προεδρία του μεγαλύτερου Οργανισμού του Δήμου. Πρόκειται για τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

«Κανένας δεν είναι μόνιμος στη θέση του, όλοι αξιοποιούνται, αλλά και κρίνονται για την απόδοση του έργου που αναλαμβάνουν», ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων και πρόσθεσε: «Είμαστε αποφασισμένοι, με νέα ορμή, να φέρουμε σε πέρας την εντολή που μας έδωσαν οι πολίτες για τη διοίκηση του Δήμου και να εφαρμόσουμε στο σύνολό τους τις προγραμματικές μας δεσμεύσεις, παρά τις δυσκολίες που δημιουργεί η κυβερνητική πολιτική».

Η νέα σύνθεση των αντιδημάρχων έχει ως εξής: