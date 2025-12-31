Ένας ασθενής σε νοσοκομείο στη Μινεσότα κατηγορείται για φόνο, αφού ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου μία φύλακα ασφαλείας, στην προσπάθειά του να διαφύγει από την υγειονομική μονάδα ανήμερα των Χριστουγέννων, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Ο 35χρονος Τζόναθαν Γουίντς φέρεται να επιχείρησε να διαφύγει από το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου M Health Fairview Lakes στο Ουαϊόμινγκ της Μινεσότα, το βράδυ της Πέμπτης, ενώ βρισκόταν υπό ιατρική επιτήρηση. Κατά την απόπειρα διαφυγής, επιτέθηκε βίαια στην 43χρονη Άντρεα Μέρελ έξω από το κτίριο, σύμφωνα με ποινική δικογραφία που εξασφάλισε το KARE 11.

Η Μέρελ εντοπίστηκε αναίσθητη στο σημείο της επίθεσης και υπέκυψε στα τραύματά της δύο ημέρες αργότερα. «Η Άντρεα ήταν ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας ασφάλειάς μας και οι σκέψεις μας είναι με τους αγαπημένους της και τους συναδέλφους της σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή», ανέφερε το M Health Fairview σε δήλωσή του. «Επικεντρωνόμαστε στην υποστήριξη των ομάδων μας και στη διασφάλιση ότι διαθέτουν τους πόρους που χρειάζονται».

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, υλικό από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε τον ασθενή, ο οποίος ήταν χωρίς μπλούζα, να παλεύει με τη φύλακα στον χώρο στάθμευσης γύρω στις 5:30 το απόγευμα, πριν την ακινητοποιήσει στο έδαφος και της καταφέρει επανειλημμένα χτυπήματα.

Όταν έφτασαν ενισχύσεις, το θύμα, το οποίο εργαζόταν στη βάρδια των Χριστουγέννων, βρέθηκε βαριά τραυματισμένο και αναίσθητο στο έδαφος. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Γουίντς επιχείρησε να μπει στο όχημα ασφαλείας της Μέρελ, πριν πηδήξει στο παρμπρίζ περιπολικού που έσπευσε στο σημείο.

Ο κατηγορούμενος αγνόησε επανειλημμένες εντολές των αστυνομικών και τελικά ακινητοποιήθηκε με χρήση τέιζερ. Παρά ταύτα, συνέχισε να αντιστέκεται για αρκετά λεπτά, φωνάζοντας, σύμφωνα με τις αρχές, «δεν ήθελα να τη βλάψω», προτού συλληφθεί. Παραμένει ασαφές γιατί ο Γουίντς, κάτοικος Σεντ Κρουά Φολς στο Ουισκόνσιν, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο ή είχε τεθεί υπό ιατρική επιτήρηση. Το γραφείο ιατροδικαστή της κομητείας Ράμσεϊ αποφάνθηκε ότι η Μέρελ πέθανε από τραυματικές κακώσεις κεφαλής που προκλήθηκαν από σωματική επίθεση.

Το θύμα φέρεται επίσης να υπηρετούσε ως εθελόντρια αστυνομικός και πυροσβέστης στο αστυνομικό και πυροσβεστικό τμήμα του Γουάιτ Μπέαρ. Οι στενές της φίλες την περιέγραψαν ως έναν άνθρωπο με ιδιόρρυθμη προσωπικότητα και ζεστή καρδιά.

«Ήταν η πιο καλοσυνάτη ψυχή», δήλωσε η φίλη της, Χέδερ Μίλερ. «Όποιος ερχόταν σε επαφή μαζί της την αγαπούσε αμέσως, γιατί ήταν απλώς τέτοιος άνθρωπος». Η Παμ Χίτον ανέφερε ότι η φίλη της συνήθιζε να περιδιαβαίνει το νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της βάρδιάς της, μιλώντας με το προσωπικό και τους ασθενείς. «Νομίζω πως οι περισσότεροι τη γνώριζαν, γιατί καθόταν και συζητούσε με όλους, κάνοντάς τους να αισθάνονται ασφαλείς και ευπρόσδεκτοι. Ήταν να είναι φίλη μας για μια ζωή, και αυτό μας το στέρησαν».

Ο Τζόναθαν Γουίντς κατηγορείται για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού και κρατείται με εγγύηση ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τη Minnesota Star Tribune. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, διατάχθηκε επίσης να υποβληθεί σε ψυχιατρική αξιολόγηση της ικανότητάς του να δικαστεί, ενώ παραμένει υπό κράτηση.

Η επόμενη εμφάνισή του στο δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για τις 27 Ιανουαρίου.