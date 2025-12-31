Οι ΗΠΑ μπορεί να διαβεβαίωσαν πριν λίγο καιρό ότι εξάλειψαν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με τις βόμβες MOP, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει νέο γύρο επιθέσεων με την έλευση του νέου έτους.

Ο Αμερικανός που ξεκαθάρισε ότι δεν θα ξεκινήσει κανένα νέο πόλεμο μόλις ορκίστηκε πρόεδρος των ΗΠΑ, εξετάζει τώρα να χτυπήσει η χώρα του ξανά το Ιράν, καθώς το ζήτησε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Τραμπ και Νετανιάχου συναντήθηκαν στις ΗΠΑ, με τον δεύτερο να ζητά νέο γύρο επιθέσεων κατά της Τεχεράνης, έγραψε το Axios.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ενδέχεται να απαιτηθούν νέες στρατιωτικές ενέργειες, προκειμένου να αποτραπεί η επανασυγκρότηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ που διαβεβαίωνε μαζί με Αμερικανούς αξιωματούχους ότι το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα χρειάζεται χρόνια για να επανασυσταθεί, εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο να χτυπήσει ο αμερικανικός στρατός ξανά το Ιράν.

Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να στηρίξει ένα «δεύτερο γύρο» στρατιωτικών ενεργειών, εφόσον οι ΗΠΑ διαπιστώσουν ότι το Ιράν προχωρά σε πραγματικά και επαληθεύσιμα βήματα για την ανασύσταση του πυρηνικού του προγράμματος. Οι επανειλημμένες δηλώσεις του Τραμπ ότι το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα έχει ήδη εξουδετερωθεί καθιστούν, πάντως, πολιτικά δυσκολότερη την αιτιολόγηση νέων πληγμάτων ή την παροχή άδειας στο Ισραήλ για να χτυπήσει το Ιράν.

Σημειώνεται ότι η παραπάνω εξέλιξη έρχεται μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι ο Νετανιάχου πρέπει να λάβει χάρη, καθώς στη χώρα του κατηγορείται ότι καταχράστηκε δημόσιο χρήμα κατά τις προηγούμενες θητείες του.

Μάλιστα, πολλοί Ισραηλινοί υποστηρίζουν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εμφανίζεται αδιάλλακτος σε ό,τι αφορά τις ισραηλινές πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, γιατί από τη στιγμή που το κράτος βρίσκεται σε πόλεμο δεν μπορεί να συνεχιστούν οι διώξεις σε βάρος του.