Η «Ομάδα της Αμερικής» έχασε για ακόμη μια φορά το τρένο των ονείρων, τα πλέι οφ, μια στενή και δύσβατη διαδρομή που μπορεί να οδηγήσει στο Super Bowl, τη γη της επαγγελίας για κάθε ομάδα που φορά κράνος και προστατευτικό. Ο Τζέρι Τζόουνς, ο εκκεντρικός και παθιασμένος ιδιοκτήτης, μεγαλώνει και μαζί του η ημερομηνία του τελευταίου Vince Lombardi Trophy που σήκωσε στον αέρα, τον Ιανουάριο του 1996. Μια μακρά κρίση αποτελεσμάτων που συγκρούεται με την ακμάζουσα οικονομική κατάσταση. Μαγεία ενός brand: είναι το πλουσιότερο στον κόσμο, και όχι πρόσφατα, όπως επιβεβαιώνει το Forbes.

Για εννέα χρόνια – λέει το Forbes – οι Τεξανοί αποτελούν την αθλητική οντότητα με την υψηλότερη οικονομική αξιολόγηση από όλες τις άλλες. Οι Ντάλας Κάουμποϊς αξίζουν πάνω από 13 δισεκατομμύρια δολάρια. Αγαπητοί και μισητοί, οι Κάουμποϊς έχουν πλέον γίνει ένα δημοφιλές εμπορικό σήμα παντού, παρά τα σχετικά μέτρια αγωνιστικά αποτελέσματα σε σχέση με την παράδοση, το παλμαρέ και, φυσικά, την οικονομία.

Αλλά το brand αντέχει στις αντίξοες συνθήκες στο γήπεδο και γίνεται ολοένα και πλουσιότερο. Αναρωτιέται κανείς τι θα συμβεί όταν οι Ντάλας επιστρέψουν στις νίκες και ίσως καταγράψουν μια νέα σειρά επιτυχιών όπως αυτές που χαρακτήρισαν θετικά την ιστορία τους στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’90. Τι ομάδα! Μια ομάδα υπέροχα αφηγημένη στο Netflix σε μια σειρά που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι με τίτλο «America’s Team: The Gambler and His Cowboys», όπου ο μεγάλος πρωταγωνιστής είναι, φυσικά, ο Τζέρι Τζόουνς.

Ο Αμερικανός μεγιστάνας αφηγείται πως έμαθε καλά το μάθημα από τον πατέρα του και ξέρει να παρουσιάζει με δεξιοτεχνία και αξιοπιστία τα πράγματα μεγαλύτερα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα, προκαλώντας συναισθήματα, ενδιαφέρον και δολάρια. Όπως στο αμερικανικό ποδόσφαιρο, με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις και ένα μάρκετινγκ που προσελκύει και ξυπνά την περιέργεια. Το αστέρι των Τεξάνων το γνωρίζουν παντού και παράγει κέρδη, γεγονός.

Στη σειρά ξεχωρίζει η σκληρή και λίγο τρελή προσωπικότητα του Τσαρλς Χέιλι, βασικό κομμάτι για το μεγαλείο της ομάδας. Ένας pass rusher χωρίς χάρη, ο κλασικός παίκτης ποδοσφαίρου εκείνης της εποχής, επιθετικός και προκλητικός, απαραίτητος για να σβήσει τις επιθετικές βλέψεις των αντίπαλων quarterbacks. Και φυσικά, ο Ντίον Σάντερς, Prime Time, το παρατσούκλι αρκεί για να τον περιγράψει.

Αλλά είναι όλο το αμερικανικό ποδόσφαιρο που κυριαρχεί στη λίστα του Forbes. Το ποδόσφαιρο εμφανίζεται σαν μακρινός συγγενής, πολύ πίσω από τα επίπεδα των Ντάλας και άλλων ομάδων, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι ο πρώτος ποδοσφαιρικός σύλλογος βρίσκεται μόνο στην 20η θέση, οι Galácticos της Ρεάλ Μαδρίτης με 6,7 δισεκατομμύρια, πολύ πίσω από τα 13 δισεκατομμύρια των Ντάλας.

Ένδειξη μιας οργάνωσης που κατάφερε να δημιουργήσει ένα μοντέλο όπου το μεγάλο άθλημα, το σόου, η ψυχαγωγία και η άνεση για το κοινό προσελκύουν και παράγουν κέρδη. Ένα μοντέλο που, αναπόφευκτα, όλος ο κόσμος του αθλητισμού, με πρώτη τη στροφή στο ποδόσφαιρο, παρατηρεί με την προφανή πρόθεση να κατανοήσει τη δομή και, κυρίως, τα κέρδη.

Έτσι, περιμένοντας να επιστρέψουν στις νίκες στο παιχνίδι των touchdowns, για εννέα χρόνια αδιάκοπα, μας λέει το Forbes, οι Κάουμποϊς κερδίζουν το Super Bowl των χρημάτων.

Οι πιο πολύτιμες ομάδες στον πλανήτη

Αξία σε δισ. δολάρια