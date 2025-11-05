Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν στον Ειρηνικό ακόμη ένα πλεούμενο που φέρεται να χρησιμοποιούσαν διακινητές ναρκωτικών, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ατόμων, όπως ανακοίνωσε μέσω X ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος εμπλεκόταν στην παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, κινούμενο κατά μήκος γνωστής (θαλάσσιας) οδού διακίνησης ναρκωτικών» και «το πλήγμα διεξήχθη σε διεθνή ύδατα στον ανατολικό Ειρηνικό», ανέφερε ο υπουργός Χέγκσεθ.

Οι ΗΠΑ διεξάγουν από τις αρχές του Σεπτεμβρίου συχνές αεροπορικές επιδρομές στον Ειρηνικό και – κυρίως – στην Καραϊβική θάλασσα βάζοντας στο στόχαστρο ταχύπλοα τα οποία κατ’ αυτές ανήκουν σε διακινητές ναρκωτικών, στις οποίες έχουν σκοτωθεί σχεδόν εβδομήντα άνθρωποι. Ωστόσο η νομιμότητα των πληγμάτων αυτών αμφισβητείται.