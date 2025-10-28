Μια σειρά από πλήγματα των αμερικανικών δυνάμεων εναντίον πλοίων που θεωρούνταν ύποπτα ότι μετέφεραν ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άτομα, ύποπτα για λαθρεμπόριο ναρκωτικών, και να επιζήσει μόνο ένας από τους επιβαίνοντες, ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι μεξικανικές αρχές ανέλαβαν την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον μοναδικό επιζώντα από τα τρία πλήγματα που σημειώθηκαν χθες Δευτέρα.