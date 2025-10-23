Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη 22/10 το βράδυ, νέο πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στον Ειρηνικό, που είχε αποτέλεσμα, κατά τον ίδιο, να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι που κατηγόρησε πως ήταν «τρομοκράτες» που «εμπλέκονταν σε διακίνηση ναρκωτικών», στο πλαίσιο εκστρατείας της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που προκαλεί έντονη συζήτηση και αμφισβητήσεις.

«Για ακόμη μια φορά, οι πλέον αποβιώσαντες τρομοκράτες εμπλέκονταν σε διακίνηση ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό», ανέφερε ο Πιτ Χέγκσεθ μέσω X, διαμηνύοντας πως τα πλήγματα αυτά θα «συνεχιστούν» και θα είναι «καθημερινά».

Οι «τρεις ναρκωτρομοκράτες» πάνω στο πλεούμενο σκοτώθηκαν ενώ βρίσκονταν «στα διεθνή ύδατα», πρόσθεσε ο υπουργός, που χρησιμοποίησε την ορολογία του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Τραμπ στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εκστρατείας του όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP.