Η μεγάλη επιτυχία, «Ένας ήρωας με παντούφλες», ολοκληρώνει τον κύκλο της, καθώς ο Λάκης Λαζόπουλος πρωταγωνιστεί για λίγες ακόμα παραστάσεις στην εμβληματική κωμωδία των Σακελλάριου & Γιαννακόπουλου, σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου.

Ο ηθοποιός ερμηνεύει έναν από τους πιο εμβληματικούς, κωμικούς ρόλους του κλασικού ελληνικού κινηματογράφου. Πρόκειται για τον θρυλικό «ήρωα με τις παντούφλες», που ενσάρκωσε μοναδικά στην μεγάλη οθόνη ο Βασίλης Λογοθετίδης, αφήνοντας ως παρακαταθήκη μια ιστορική ερμηνεία, που έθεσε τις βάσεις της ελληνικής κωμωδίας και αποτελεί ορόσημο για τις επόμενες γενιές κωμικών. Υπό τη σκηνοθετική ματιά του Γιάννη Μπέζου, πρώτου διδάξαντα των κωμικών της γενιάς του, ο Λάκης Λαζόπουλος φοράει τις παντούφλες του και ανεβαίνει στη σκηνή του θεάτρου Βέμπο!

Το «Ένας ήρωας με παντούφλες» γράφτηκε από τους Αλέκο Σακελλάριο και Χρήστο Γιαννακόπουλο το 1947, στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Αποτελεί μια γενναία απόπειρα των συγγραφέων να αναδείξουν την ευγενική πλευρά της πατρίδας, που κρύβεται μέσα στο σκοτάδι της εποχής.

Και… ας μην μας παγιδεύει η κινηματογραφική εκδοχή. Η θεατρική, μας δείχνει ότι το έργο παραμένει πεισματικά παρόν!

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Κείμενο: Αλέκος Σακελλάριος & Χρήστος Γιαννακόπουλος

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος

Μουσική Επιμέλεια: Γιάννης Μπέζος

Φωτογραφίες: Γκέλυ Καλαμπάκα

Δημόσιες Σχέσεις: Όλγα Παυλάτου

Παίζουν: Λάκης Λαζόπουλος, Παύλος Ορκόπουλος, Παρθένα Χοροζίδου, Τάσος Παλαντζίδης, Σταύρος Μαρκάλας, Κωνσταντίνος Τραφαλής, Θράσος Σταθόπουλος, Ιωάννα Ανεμογιάννη, Κωνσταντίνος Γιάννης, Φαίδρα Σκλήρη, Λαζάρια Σαζεΐδου

Πρόγραμμα παραστάσεων

Τελευταίες παραστάσεις έως Κυριακή 4/1

Πέμπτη στις 19:00

Παρασκευή στις 21:00

Σάββατο στις 20:30

Κυριακή στις 19:00

Εισιτήρια: more.com

Θέατρο Βέμπο

Καρόλου 18, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 5221767